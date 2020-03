Močan potres stresel Zagreb, čutili smo ga tudi v Sloveniji #video #foto

Potres je imel žarišče sedem kilometrov severno od Zagreba in deset kilometrov pod površjem, je sporočil Evropski sredozemski seizmološki center (EMSC). Točno lokacijo potresa (45.87 N, 16.03 E) lahko vidite na spodnjem zemljevidu.

Kot poroča Arso, so potres po prvih podatkih čutili prebivalci celotne Slovenije, epicenter pa je bil 110 kilometrov vzhodno od Ljubljane.

Minuto čez sedmo uro zjutraj je bil okoli deset kilometrov severno od Zagreba še en potresni sunek, ki je imel magnitudo 5,0 in ki so ga prav tako čutili v velikem delu Slovenije.

Porušil se je del stolpa na katedrali

Kot poročajo iz Zagreba, je potres poškodoval več stavb, slišalo se je bobnenje, tulile so sirene. Tudi fotografije, ki jih je objavil Evropski sredozemski seizmološki center in ki jih lahko vidite v članku, kažejo na močne poškodbe nekaterih hiš in avtomobilov, na katere je padel omet.

Porušil se je tudi del desnega stolpa na zagrebški katedrali. Iz delov Zagreba poročajo, da so ostali brez elektrike in vode. Potres je trajal nekaj sekund.

Iz Dobove, ki je ob meji s Hrvaško, poročajo o glasnem bobnenju in tresenju tal, s polic pa so padali različni predmeti, piše STA.

Foto: STA

Moški fotografira poškodovano zagrebško katedralo. Foto: Reuters

Foto: STA

Foto: EMSC

Foto: EMSC

Foto: EMSC

Potresi sicer neprestano nastajajo na vsej zemeljski krogli. V povprečju se zgodi v enem letu 1.319 potresov z magnitudo med 5,0 in 5,9, piše na spletnih straneh Arso.

Moč potresa in njegovi učinki:

manj kot 3,5 = v glavnem se potresa ne čuti, zaznajo pa ga instrumenti;

3,5–3,9 = rahlo nihanje, ki ga zaznajo le občutljivi ljudje;

4,0–4,4 = tresenje, kot ga povzroči tovornjak;

4,5–4,9 = tresenje povzroča nihanje visečih predmetov;

5,0–5,4 = drevesa šelestijo, zazvonijo cerkveni zvonovi;

5,5–5,9 = pokanje sten, odpada omet;

6,0–6,4 = promet obstane, podirajo se dimniki;

6,5–6,9 = slabo grajene stavbe se podrejo;

7,0–7,4 = zemlja razpoka, podre se večina stavb, plinovodi, električni vodi in vodovodi so poškodovani;

7,5–7,9 = obstane le nekaj stavb, požari, poplave, plazovi;

več kot 8 = popolno uničenje, tla so vzvalovana in razpokana.

Vir: Wikipedia