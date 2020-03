Rdeči Bled še brez rdeče luči

Mednarodna veslaška zveza je že odpovedala dve od treh tekem veslaškega svetovnega pokala za sezono 2020, olimpijsko kvalifikacijsko regato in evropsko mladinsko prvenstvo v Beogradu. Kaj pa blejsko svetovno prvenstvo mladincev, mlajših članov in članov v neolimpijskih disciplinah? "Čakamo in upamo," odgovarjajo organizatorji.

Vožnja skozi središče Bleda ali pa od Avsenikovega krožišča v Lescah do odcepa za Bohinj že dolgo ni bila tako gladka in hitra kot te dni. Morda celo tako hitra, da voznik v zadnjem obdobju ni utegnil pogledati proti gladini jezera, ki je bila zaradi težav s pretokom in cianobakterij povsem rdeče obarvana. Rdeče jezero se sicer imenuje tudi kultno prizorišče veslaških tekem v Luzernu. A tako slednje kot tudi Bled trenutno zaradi novega koronavirusa ne čutita pravega veslaškega utripa.

Usoda Bleda 2020?

Pri Veslaški zvezi Slovenije so že odpovedali tradicionalno prvomajsko regato, ki bi morala biti že 61. po vrsti. Tudi državno prvenstvo na simulatorjih ter koprska in portoroška regata so padli v vodo. A osrednji slovenski veslaški dogodek leta bi moralo biti svetovno prvenstvo za mladince, mlajše člane in člane v neolimpijskih disciplinah na Bledu, in sicer med 16. in 23. avgustom. Tekmovanje do nadaljnjega ostaja na koledarju, a je ob nizu odpovedi in prestavitev vseh športnih tekmovanj po svetu vprašanje, ali bo tako tudi ostalo, povsem na mestu.

"Upamo …"

"Srčno upamo, da se bo položaj do junija umiril in globalno uredil. Sezona bi se tako začela z evropskim prvenstvom v Poznanu. Do konca avgusta, ko je na sporedu Bled, pa je še kar nekaj časa. Upamo, da bomo prvenstvo lahko izpeljali. Navsezadnje se nanj pripravljamo že več let. Poleg tega pa si iz tega naslova obetamo tudi nekaj prihodkov, ki bodo omogočili nadaljnje delovanje veslaške zveze," pet mesecev pred enim od veslaških vrhuncev sezone razmišlja Jernej Slivnik, eden od dveh izvršnih direktorjev blejskega svetovnega prvenstva.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvenstvo za milijon evrov

Za SP 2020, s katerim želijo ohranjati status organizatorja večjih veslaških tekmovanj, sicer na Gorenjskem načrtujejo proračun v višini enega milijona evrov. Ob zavedanju realnega stanja, zaradi katerega so bili že odpovedani tekmi svetovnega pokala v Sabaudii in Vareseju, olimpijske kvalifikacije v Luzernu ter evropsko mladinsko prvenstvo v Beogradu, javna skrivnost pa je, da podoben scenarij čaka še olimpijske igre v Tokiu, tudi na Bledu niso povsem brez dvomov. Zato so si postavili dva roka. Prvič bodo realno stanje ocenili maja, dokončna odločitev o izvedljivosti prvenstva pa bo padla v sredini junija.

Več vprašanj kot odgovorov

Koronavirus je že dodobra premešal veslaške in druge športne koledarje za tekoče leto, več kot očitno pa je, da jih bo tudi za leto 2021. Vse bolj verjetna selitev olimpijskih iger na prihodnje leto bi s koledarja izbrisala člansko svetovno prvenstvo v Šanghaju. Kaj pa Bled? "Preigravamo več mogočih scenarijev. Selitev prvenstva v september se zdi kot Sizifovo delo. Ena možnost je popolna odpoved. Druga možnost pa je, podobno kot OI, selitev prvenstva v leto 2021. Zadnjo besedo bo imela mednarodna zveza," razmišlja Slivnik, sicer tudi generalni sekretar Veslaške zveze Slovenije.