Nanjo gledajo kot lažnivko #video

"Težko je, ko vidite, da nihče ne razmišlja enako in me vidijo kot lažnivko," je v podcastu povedala Iga Swiatek, ena najboljših teniških igralk zadnjih let. Nad Poljakinjo namreč še vedno visi senca dopinške afere, pri kateri jo je zelo dobro odnesla.

Spomnimo, da je Iga Swiatek pred časom padla na doping testu in zaradi tega dobila enomesečno prepoved igranja. Mednarodna agencija za teniško integriteto (ITIA) je ocenila, da je bila količina prepovedane snovi premajhna in da poljska teniška igralka ni kriva. A tega primera ne vidijo vsi enako, kar jo vse bolj žalosti in jezi.

Ni ji lahko

"Jaz sem mirna, ker vem, da nisem naredila nič slabega. A težko je, ko vidite, da nihče ne razmišlja enako in me vidijo kot lažnivko. V zadnjih letih sem se zelo trudila, da sem uresničila svoje sanje. in razjeda me misel, da bo vse, kar se zdaj dogaja, vplivalo na to, da ljudje tega ne bodo prepoznali, da me bodo zdaj gledali drugače," je v podcastu Tennis Insider Club povedala Swiatek.

Njena nočna mora se je začela lansko jesen, ko je izvedela, da je padla na dopinškem testu. Nekateri se pritožujejo predvsem nad tem, da nihče ni vedel, kaj se dogaja. Primer je prišel v javnost, šele ko je bil ta že končan To se namreč v preteklosti ni dogajalo. Triindvajsetletna teniška Poljakinja na tisto obdobje seveda nima najlepših spominov.

"Spominjam se, da sem bila med razpravo doma, ampak bilo je veliko ljudi, ki so želeli moj podpis in se fotografirati z mano. Jaz pa sem samo razmišljala, ali bodo to počeli tudi potem, ko bo vse skupaj prišlo na dan."

Podoben scenarij je imel tudi Jannik Sinner, trenutno prvi igralec sveta. Na mladega Italijana rezultatsko to ni veliko vplivalo, saj je bil tudi po tistem nepremagljiv, medtem ko je pri Igi zgodba drugačna. Od takrat ni zmagala turnirja, zamenjala je trenerja, na svetovni lestvici je izgubila številko ena. Letošnjo sezono je začela na United Cupu, kjer je dosegla štiri zmage in en poraz. V finalu ekipnega tekmovanja je izgubila proti Coco Gauff.

Vrača se na družbena omrežja

Iga pa se zdaj mnogo bolj trudi, da v javnosti izboljša svojo podobo. Zato je izbrala družbena omrežja, ki jih v preteklosti ni kaj dosti uporabljala. "V enem delu moje kariere sem mislila samo na tenis in na družbena omrežja nisem gledala kot na nekaj, ki je potrebno. Želela sem biti povsem osredotočena na svojo kariero. Iz telefona sem zbrisala Instagram, Twitter, prav tako vsa obvestila z družbenih omrežij. To je nevzdržno, Ne moreš tako živeti 40 tednov na leto, toliko kolikor jaz tekmujem. To ni življenje, zato zdaj nameravam normalno uporabljati družbena omrežja in jih uskladiti s svojim življenjem," je še povedala Iga Swiatek, sicer dobra prijateljica naše teniške igralke Kaje Juvan.

SCREAMING at the Collins' reaction while handshaking Swiatek before the United Cup final. pic.twitter.com/zxI6RwGDtm — José Morgado (@josemorgado) January 5, 2025

Hladen pozdrav Američanke je postal zelo viralen

Petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam je zelo hladen pozdrav dobila od ameriške teniške igralke Danielle Collins, potem ko je na tekmovanju United Cup v finalu Poljska igrala proti ZDA. Obraz Američanke je bil tako očiten, da so društvena omrežja skoraj pregorela, saj so si vsi želeli pogledati posnetek hladnega rokovanja. Collins je šla še korak dlje, saj je na svojem Instagram profilu spremenila naslovno fotografijo iz trenutka, ko se je rokovala s Poljakinjo.

Danielle Collins has changed her profile picture on IG to the photo of her shaking hands with Iga Swiatek at United Cup 💀 pic.twitter.com/12xPRxyW6R — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 6, 2025

