Italijanski teniški as Jannik Sinner je z Avstralcem začel sodelovati leta 2022, predvsem ob koncu sezone 2023 in lani pa je dosegel največje uspehe na turneji ATP.

Lani je številka ena moškega tenisa osvojil dva turnirja za grand slam na OP Avstralije in OP ZDA, slavil je na štirih turnirjih serije masters (ATP 1000) ter tudi na zaključnem turnirju osmerice v domačem Torinu. Z Italijo je drugič zapovrstjo postal zmagovalec Davisovega pokala. Lansko sezono je končal z razmerjem zmag in porazov 73-6.

"Naučil me je ogromno. Eno leto je še dolgo obdobje, zato ne želim preveč govoriti o njegovi upokojitvi. Res sem počaščen in srečen, da lahko z njim delujem kot njegov zadnji varovanec. Je izjemen trener in oseba, pa to ne trdim zgolj jaz, temveč vsi, s katerimi je doslej deloval," je po dvoboju drugega kroga na prvem grand slamu sezone o trenerski situaciji dejal 23-letni Sinner.

Cahill sodeloval s številnimi zvezdniki

Devetinpetdesetletni Darren Cahill je med igralsko kariero osvojil dva turnirja in bil najvišje 22. na lestvici ATP. Večji ugled si je ustvaril po karieri kot trener številnih zvezdnikov tega športa.

Najprej je bdel nad rojakom Lleytonom Hewittom, nato nad Američanom Andrejem Agassijem, kasneje pa je med drugimi deloval tudi s Škotom Andyjem Murrayjem, Srbkinjo Ano Ivanović ter pred Sinnerjem z Romunko Simono Halep.

Darren Cahill je pomagal Italijanu do številnih uspehov. Foto: Guliverimage

Danes je njegov italijanski varovanec ter branilec naslova v Melbournu z nekaj težavami s 3:1 v nizih premagal Avstralca Tristana Schoolkata in napredoval v tretji krog tekmovanja.

Nad Sinnerjem sicer še vedno visi senca pozitivnega dopinškega testa v prvi tretjini lanskega leta po mastersu v Indian Wellsu. Pozitiven je bil na klostebol, a po odločitvi Enote za teniško integriteto (Itia) ni nosil krivde za vnos zelo majhne količine tega anaboličnega steroida v svoje telo.

Svetovna protidopinška agencija (WADA) se je septembra nad obravnavo primera s strani Itie pritožila na Mednarodno športno razsodišče (Cas) ter zahteva večletno prepoved nastopanja za prvega tenisača sveta.