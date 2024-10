"Ukvarjanje z endometriozo, ki vpliva na plodnost, predstavlja velik izziv za mnoge ženske. Gre za nekaj, s čimer se aktivno borim, vendar popolnoma zaupam ekipi, s katero delam. Samo trajalo bo dlje, kot sem mislila," je zapisala Collins, zmagovalka štirih turnirjev WTA, ki je že leta 2019 razkrila, da ima težave z revmatoidnim artritisom.

"V življenju ni nobenih garancij, zato upam, da bom nadgradila svoj letošnji zagon in nadaljevala z igro, dokler ne bo več gotovosti glede moje plodnosti. Edina garancija, ki jo trenutno imam, je, da me čaka še nekaj epskih dvobojev."

Collins je na seznamu ameriške ekipe za turnir mešanih ekip, pokal United, ki bo v Perthu in Sydneyju od 27. decembra do 5. januarja.

V nasprotju s prejšnjimi napovedmi tako po tej sezoni ne bo končala kariere. "Leta 2025 se bom vrnila na turnejo," je napovedala Floridčanka, ki je največjo karierno zmago dosegla letos marca z zmago na turnirju serije WTA 1000 v Miamiju.

Članica prve ženske teniške deseterice je bila v razvrstitvi WTA najvišje na sedmem mestu leta 2022, ko je bila tudi finalistka OP Avstralije. Boj za prvi grand slam naslov je izgubila v finalu proti Ashleigh Barty.

Za seboj ima uspešno sezono. Zmagala je tudi na turnirju v Charlestonu. Leta 2021 je osvojila Palermo in San Jose. Sezono je začela kot 62. igralka sveta ter se meteorsko povzpela za kar 53 mest.

Dosegla je tudi polfinale v Melbournu leta 2019 in četrtfinale OP Francije naslednje leto.

"Počutim se, kot da sem imela precej dobro kariero. Zagotovo so bili vzponi in padci, in mislim, da stalna potovanja in nekatere stvari zunaj igrišč, povezane z razporedom, prispevajo k temu, da gre za težek šport," je Collins januarja letos v Melbournu novinarjem razkrila, da ima tudi druge prioritete v življenju.

"Imam še druge stvari, ki bi jih rada dosegla v svojem življenju izven tenisa, rada bi imela čas, da bi lahko to počela. Očitno bi si želela otroke, zame je to velika prioriteta," je dejala pred devetimi meseci po porazu proti Swiatek v Melbourne Parku.