Prihaja čas pletenin. Kje najdete najlepše?

Jesenski dnevi so nas že pozdravili in verjamemo, da že marsikdo, če ne večina, razmišlja o jesenski garderobni omari. V ospredje prodirajo odtenki odpadlih listov in toplejša oblačila, ki so v hladnejših mesecih obvezna. Med njimi so tudi pletenine in puloverji, zato vam v nadaljevanju razkrivamo, kje lahko najdete najlepše.

Pletene jope so letos velik trend

Namesto puloverja letos raje izberite jopo oziroma kardigan, saj bomo to letošnjo jesen in zimo najbolj nosili. Slog je močno povezan s skandinavskim stilom, ki se osredotoča na funkcionalnost in minimalizem. Jope so v hladnih dneh nadvse praktične in lahko služijo na mnoge načine.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Puloverji za poslovni stil

Se tudi vi sprašujete, kaj poleg elegantnih hlač in srajce obleči za v službo? To vsekakor ni edina možnost. Poslovni stajling lahko vključuje tudi druge kose, med njimi puloverje, ki so lahko povsem elegantni.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

Preprosti puloverji za vsak dan

Kaj pa takrat, ko si želimo preprostega stila? V takšnem primeru posezite po ohlapnejših pletenih puloverjih, ki bodo poskrbeli za udobje. Prav tako se bodo podali na udobne ohlapne hlače, ki so lahko tudi pletene. Za še boljši videz izberite hlače in pulover enake barve in materiala.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Preberite še: