Hujšanje z ozempicom: manekenka je končala v bolnišnici

Po dveh tednih hujšanja z ozempicom je zaradi hude slabosti in krčev končala v bolnišnici, kjer so ugotovili, da je jemala odločno prevelike odmerke.

Manekenka Lottie Moss, polsestra bolj slavne Kate Moss, je zaradi prevelikega odmerka ozempica, zdravila za sladkorne bolnike, ki se vse pogosteje uporablja tudi kot sredstvo za hujšanje, končala v bolnišnici. "Ker nisem bila zadovoljna s težo, sem prek prijateljice nabavila ozempic," je povedala v podkastu Dream On, v katerem je zgodbo razkrila, da bi posvarila vse, ki skušajo na ta način shujšati.

"Nisem bila pri zdravniku, ki bi mi najprej izmeril krvni tlak in opravil vse teste, kar je nujno, če želite uporabljati ozempic," je priznala: "Nenazadnje je to zdravilo, ki je lahko nevarno."

Jemanje ozempica na lastno pest je imelo zanjo hude posledice. "Imela sem okoli 60 kilogramov, jemala pa sem odmerke za ljudi, ki imajo sto ali več kilogramov," je povedala. "Jemala sem ga dva tedna in še nikoli v življenju se nisem počutila slabše. Bruhala sem, bilo je grozno, na koncu nisem več mogla vstati iz postelje. Ko v sebi nisem mogla zadržati niti vode, sem prijateljici rekla, da moram v bolnišnico."

Foto: Guliverimage

Ko je medicinskemu osebju v bolnišnici povedala, kakšen odmerek je jemala, so bili zgroženi. Nato je zaradi dehidracije dobila še napad krčev: "Bilo je grozljivo."

Dejala je še, da upa, da bo njena izkušnja služila kot svarilo drugim. "Vem, da zvezdniki to množično uporabljajo in je ljudem težko gledati to dramatično hujšanje, sploh tistim, ki imajo motnje hranjenja, in tistim, ki se borijo s prekomerno težo. Toda zdravila za hujšanje ne bi smela biti trend."

Lottie Moss je sicer v preteklosti večkrat javno spregovorila o svojem odraščanju v nezdravem okolju modne industrije, kjer so se ji med drugim posmehovali, ko je na modnih snemanjih kaj jedla. Večkrat je slišala tudi, da v svetu mode nima možnosti, če ne bo shujšala.