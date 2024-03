Po odobritvi bivše žene se je pevec skupine Coldplay zaročil s slavno igralko

Pevec skupine Coldyplay Chris Martin in igralka Dakota Johnson sta se po šestih letih zveze zaročila, poroča The Mirror. Zaroko so odobrili tudi Martinova bivša žena, igralka Gwyneth Paltrow, in njuna otroka.

Vir blizu para je za omenjeni portal povedal, da se je par zaročil že pred časom, a novico držal zase: "Od prvega dne sta obsedena drug z drugim, zato je bil naslednji korak neizogiben. Z načrtovanjem poroke se jima ne mudi, trenutno samo uživata v zaroki."

Chris Martin and Dakota Johnson are 'engaged'! The Coldplay singer is 'set to wed' the actress and has Gwyneth Paltrow's blessing https://t.co/EJrMeUO0g9 pic.twitter.com/hM3x3752u3 — Daily Mail Online (@MailOnline) March 7, 2024

Z njegovo bivšo ženo se dobro razume

Igralko Dakoto Johnson, ki je zaslovela v seriji filmov Petdeset odtenkov sive, so že oktobra lani videli nositi zaročni prstan. Pred kratkim je spregovorila o družini in priznala, da si res želi izkusiti materinstvo.

Kot je povedala, se z Martinovima otrokoma odlično razume. "Obožujem ta otroka, kot da je moje življenje odvisno od njiju. Z vsem srcem. Zdaj sem odprta tudi za materinstvo. Prišla sem na točki, kjer si resnično želim izkusiti vse, kar življenje ponuja," je pojasnila.

34-letna Dakota Johnson in 47-letni Chris Martin sta par od leta 2017. Pevec skupine Coldplay je bil pred tem poročen z 51-letno igralko Gwyneth Paltrow, s katero sta se ločila leta 2016, a ostala v dobrih odnosih. Skupaj imata 19-letno hčer Apple in 17-letnega sina Mosesa. V dobrih odnosih sta tudi Johnsonova in Paltrowova, ki sta decembra lani s fotografijo, na kateri se držita za roke, pristali na številnih naslovnicah.

Gwyneth Paltrow shares picture of herself and Dakota Johnson holding hands https://t.co/g1gxh0wpoN pic.twitter.com/KCgj9jZpnt — The Independent (@Independent) December 1, 2023

Preberite tudi: