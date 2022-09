Gwyneth Paltrow dopolnila 50 let in sprejela "ohlapnejšo kožo"

Gwyneth Paltrow praznuje 50. rojstni dan, že pred nekaj dnevi pa je tej obletnici posvetila objavo na Instagramu in daljši zapis na svoji spletni strani Goop, ki ga je naslovila "Premisleki ob mejniku."

"Ne čutim minevanja časa," je zapisala, "razumem, da je življenje linearno, da sem do zdaj preživela določeno število dni in da jih imam v košari pod roko več, kot jih je ostalo na polju pred menoj. A sladkost življenja ostaja in se zdi vse slajša."

"Moje telo, zemljevid z dokazi vseh teh dni, pa je manj brezčasno," je nadaljevala, "je zbirka znamenj in nepravilnosti, ki označujejo poglavja. Brazgotine, kjer sem se opekla s pečico, prst, ki sem si ga dolgo nazaj priprla z oknom, rojstvo otroka. Srebrni lasje in gubice."

Čeprav je igralka in podjetnica v zadnjih letih znana po različnih, pogosto ezoteričnih načinih ohranjanja mladostnosti, je ob 50 dopolnjenih letih zatrdila, da staranje sprejema: "Sprejemam znamenja in vse bolj ohlapno kožo, gube. Sprejemam svoje telo in zavračam potrebo, da bi bila popolna, da bi bila videti popolno, kljubovala gravitaciji, logiki in človeškosti. Sprejemam svojo človeškost."