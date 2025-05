Novega papeža Leona XIV. ujeli na bejzbolski tekmi #video

Ni več skrivnost, da je novi papež Leon XIV. velik športni navdušenec. Poleg tega, da goji veliko strast do tenisa in košarke, je zagret navijač bejzbolske ekipe Chicago White Sox. Na družbenem omrežju X je zaokrožil posnetek iz leta 2005, kako na tribuni spodbuja svojo ekipo.

Novoizvoljeni papež Leon XIV. je velik ljubitelj športa. Obožuje tenis, in kot je povedal v intervjuju za argentinski časopis Augustinian Order, se ima za precej solidnega amaterskega igralca tenisa. Poleg tega je dolgoletni navijač košarkarske ekipe Villanova Wildcats.

To pa še ni vse, novi papež se navdušuje še nad enim športom. Je zvesti navijač bejzbolske ekipe Chicago White Sox. O tem priča tudi 20 let star posnetek, ki je zaokrožil na družbenem omrežju X. Takrat si je papež Leon XIV. ogledal tekmo med Chicago White Sox in ekipo Hustona. "Nikoli ni bil navijač Cubsov, vedno je bil zvest navijač White Soxov," je povedal njegov brat John Prevost.