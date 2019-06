Planinski dom, ki slovi po palačinkah. Tudi tistih v čast Melanii Trump. #foto

To soboto, 15. junija 2019, bodo na Lisci, razgledni terasi Posavja, ki je poleg gradu ena najbolj prepoznavnih točk v Sevnici, gostili Dan slovenskih planinskih doživetij . Udeleženci dogodka, ki ga pripravljata Planinska zveza Slovenije in lokalno planinsko društvo, se bodo zbrali prav okrog Tončkovega doma, v preteklosti že finalista izbora Naj planinska koča, ki ga bomo na Siol.net pognali v ponedeljek. Dom slovi po okusni hrani, predvsem po palačinkah, zanimivo pa je, da so ene najbolj iskanih posvečene prvi dami ZDA, Sevničanki Melanii Trump.

"V zadnjih dveh letih smo prodali približno po 6.400 porcij palačink, od tega okrog 1.200 porcij Melanie, palačink z vaniljevo kremo," je pred dnevi, ko je Planinska zveza Slovenije tam priredila novinarsko konferenco pred začetkom poletne planinske sezone, pripovedoval upravnik Tončkovega doma na Lisci Franc Krašovec, ki je pred skoraj desetimi leti prevzel vajeti doma.

Pred tem je 25 let delal kot policist, a je z enim očesom vedno pogledoval proti prostorom, kjer bi lahko izživel sanje o lastni gostilni.

Tončkov dom na Lisci že skoraj deset let upravlja nekdanji policist Franc Krašovec. Foto: Matej Leskovšek

Foto: Matej Leskovšek

Ko sta se z ženo v začetku leta 2010 sprehajala po Lisci ter ugotovila, da je tam mrtvilo in da lokal v domu propada, se mu je takoj porodila ideja, da bi združil dejavnosti, ki ju tako dobro pozna: kuhanje in poznavanje dela v gradbeništvu.

Imel je sanje o lastni gostilni, izživel jih bo v planinski koči

"Že od nekdaj sem si želel početi nekaj, kar bi vključevalo kulinarično ustvarjanje. Sanjal sem o tem, da bi nekoč delal v svoji gostilni, potem pa so se stvari obrnile tako, da zdaj delam v planinski koči," je povedal oskrbnik Tončkovega doma, ki je še en dokaz za to, da so naključja včasih lahko celo boljša kot do potankosti premišljeni scenariji.

Zaveza: vsako leto nekaj novega, drugačnega

Obrnil se je na predsednika lokalnega planinskega društva in se pozanimal, kaj se dogaja z domom. "Rekel mi je, da bodo v kratkem izdali razpis za oskrbnika, in naj se prijavim. No, tako sem tudi storil, pripisal sem še seznam svojih poslovnih idej, kako bi dom na Lisci premaknili z mrtve točke oziroma rešili pred propadom, in 1. aprila 2010 začel delati," pripoveduje Krašovec.

Foto: Matej Leskovšek

Foto: Matej Leskovšek

Sam sebi je obljubil, da bo v koči vsako leto nekaj preuredil, prenovil ali postavil na novo. "Za začetek smo namestili kamin, ki koči daje občutek topline, pa tudi dom je videti vedno bolje. Kot bi ga obudili v življenje. Pridobili smo tudi certifikat koče, prijazne do okolja in družine," je ponosno našteval Krašovec, ki ima idej dovolj, a mora zaradi financ pri uresničevanju vsake toliko pritisniti na zavoro.

Pred štirimi leti so dobili tudi učno ferato oziroma izjemno zahtevno plezalno pot, ki jo marsikdo izkoristi kot učno lekcijo pred vzponi na zahtevnih terenih. Lisca je priljubljena destinacija tudi za kolesarje in jadralne padalce.

Zelo zahtevno planinsko pot na Lisco so pred dnevi lahko preizkusili tudi novinarji, ki so se udeležili novinarske konference Planinske zveze Slovenije pred začetkom poletne planinske sezone. Foto: Anže Petkovšek/Sportida

Za palačinke je "kriva" Sara Eden glavnih kulinaričnih magnetov, ki privablja v Tončkov dom, so poleg pic brez dvoma palačinke. Ideja, da bi v ponudbo sladkih jedi vključili palačinke, se je porodila Francijevi starejši hčerki Sari.



Foto: Facebook "Razmišljali smo, katero sladico bi poleg zavitka še lahko ponudili. Dejstvo je, da je v hribih nemogoče ponujati kremno rezino, pa če bi jo še tako radi, saj so težave z rokom trajanja.



Lahko jih spečeš, pa te naslednji dan preseneti slabo vreme, kar pomeni, da gostov ne bo. Edino, kar ti ostane, je, da jih vržeš v smeti. No, pri palačinkah je zgodba drugačna. Pečemo jih sproti, po potrebi in prav nobene nam ni treba zavreči. Naši gostje so jih odlično sprejeli. Menda se še v Zagrebu pogovarjajo o naših palačinkah," je hčerino kulinarično zamisel pohvalil Krašovec.



Kot nam je povedal v enem od pogovorov, ponve za peko palačink zaradi velike intenzivnosti menjajo kar na vsake 14 dni.

Želijo si gostiti dirko Po Sloveniji

Dobro delo in dober glas sta nedvomno obrodila sadove. "Vsako nedeljo, če le vreme ni slabo, imamo na vrhu okrog tisoč ljudi," je za STA povedal Krašovec. Lisco in Tončkov dom, ki je povezan tudi z nekdanjim jugoslovanskim predsednikom Titom, ki je dom zadnjič obiskal leta 1974, obiskujejo planinci iz vse Slovenije, velik delež gostov pa je zaradi bližine meje tudi iz Hrvaške.

Idej jim ne manjka. Lisca kot poročna lokacija je že zaživela, ena od za zdaj še neuresničenih želja pa je, da bi bila na Lisco speljana tudi trasa kolesarske dirke Po Sloveniji. 26. izvedba se bo začela v sredo, 19. junija. Podrobno jo bomo spremljali tudi na Sportalu.