Trump za novega svetovalca za nacionalno varnost imenoval Roberta O'Briena

Njegov predhodnik John Bolton se je s položaja poslovil 10. septembra. "Včeraj sem obvestil Johna Boltona, da v Beli hiši ne potrebujemo več njegovih uslug. Resno se nisem strinjal s številnimi njegovimi predlogi, kot tudi drugi v administraciji, in zato sem prosil Johna za njegov odstop, predal mi ga je danes zjutraj," je takrat sporočil Trump.

Bolton je položaj svetovalca za nacionalno varnost prevzel aprila lani

Pred njegovim odhodom so ameriški mediji poročali o velikih napetostih v Trumpovi ekipi nacionalne varnosti med Boltonom na eni strani in drugimi predstavniki vlade na drugi. Trump je imel vihravo razmerje z vsemi svojimi dosedanjimi svetovalci za nacionalno varnost. Prepiral se ni le s prvim Michaelom Flynom, ta je odstopil po manj kot mesecu dni, ker je lagal o svojih stikih z Rusi pred predsedniškimi volitvami leta 2016.

Nasledil ga je general Herbert McMaster, ki je Trumpa jezil z dolgotrajnimi podrobnimi razlagami položaja v svetu in ki ni bil navdušen nad politiko zaostrovanja do Irana. Kljub temu je bil na položaju do lani, ko si je Trump izbral Boltona, čeprav sta o zunanji politiki na nasprotnih bregovih. Razlike med njima so opazne predvsem pri Severni Koreji, kjer Trump utrjuje prijateljstvo s predsednikom Kim Jong-unom, in Iranu, kjer si Trump ne želi vojne, ki bi lahko zmanjšala njegove možnosti za vnovično izvolitev.

Robert O'Brien je bil doslej Američanom najbolj znan po prizadevanjih za "osvoboditev" ameriškega rap glasbenika A$AP Rockyja iz zapora na Švedskem, kjer je ta pristal zaradi uličnega pretepa v Stockholmu.

Doslej je bil sicer visoko v krogih prejšnjih republikanskih vlad ali predsedniških kandidatur. V vladi predsednika Georgea Busha mlajšega je bil v State Departmentu, z zunanjepolitičnimi nasveti pa je pomagal tudi predsedniški kampanji Mitta Romneyja leta 2012.

O'Brien je bil sodelavec Boltona, ko je bil ta v vladi Busha mlajšega veleposlanik pri ZN, svetoval pa je še predsedniški kampanji teksaškega senatorja Teda Cruza. V vladi Busha mlajšega in demokrata Baracka Obame je pomagal uriti odvetnike in sodnike v Afganistanu.

Trump ga je imenoval na položaj posebnega odposlanca za talce. Sodeloval je pri izpustitvi pastorja Andrewa Brunsona iz turškega zapora in pri rešitvi v Jemnu ugrabljenega ameriškega naftnega inženirja Dannyja Burcha s strani posebnih enot Združenih arabskih emiratov. O'Briena kolegi poznajo kot uglajenega diplomata bistrega uma. Šlo naj bi za sposobnega in dobrega človeka, ki se je znašel pred doslej največjim izzivom kariere.