Trump po novih obtožbah o spolnem nadlegovanju v bran Kavanaughu

Časnik New York Times je objavil nove obtožbe o spolnem nadlegovanju, ki naj bi ga v mladosti zagrešil ameriški vrhovni sodnik Brett Kavanaugh.

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo branil ameriškega vrhovnega sodnika Bretta Kavanaugha, potem ko je New York Times objavil nove obtožbe o spolnem nadlegovanju, ki naj bi ga Kavanaugh zagrešil v mladosti. Več ameriških demokratskih predsedniških kandidatov je medtem pozvalo k odstavitvi sodnika.

Nekateri demokratski predsedniški kandidati, tudi senatorki Kamala Harris in Elizabeth Warren, so pozvali k odstavitvi vrhovnega sodnika Bretta Kavanaugha. Temu očitajo, da je med lanskim zaslišanjem v senatu lagal pod prisego.

Novinarji z novimi podrobnostmi o Kavanaughovem neprimernem obnašanju

Časnik New York Times je namreč v nedeljo objavil prispevek iz nove knjige svojih novinarjev, v katerem ti trdijo, da lahko podkrepijo navedbe nekdanje Kavanaughove sošolke Deborah Ramirez na univerzi Yale o spolnem nadlegovanju med zabavo. Njegov nekdanji sošolec Max Stier je povedal, da je FBI seznanil s primerom, ko je Kavanaugh na zabavi spolno nadlegoval drugo sošolko, vendar pa preiskovalci primera niso preiskali.

"Brett Kavanaugh bi moral začeti tožiti ljudi zaradi klevetanja ali pa bi v pomoč moralo priskočiti pravosodno ministrstvo," je na Twitterju sodnika branil ameriški predsednik Donald Trump. Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump se je v prvem odzivu na omenjeno razkritje postavil v bran sodniku. "Brett Kavanaugh bi moral začeti tožiti ljudi zaradi klevetanja ali pa bi v pomoč moralo priskočiti pravosodno ministrstvo," je prek Twitterja sporočil Trump. Pri tem sicer ni popolnoma jasno, kakšne ukrepe ministrstva je imel v mislih.

Trump spet stopil v bran sodniku

Ob tem je Trump obtožil demokrate in "njihove" medije, da napadajo nedolžnega sodnika in s tem poskušajo vplivati na njegova stališča. New York Times je poročal, da je najmanj sedem ljudi, med njimi tudi mama Ramirezove, za omenjeni incident slišalo veliko prej, preden je Kavanaugh postal sodnik.

Vrhovni sodnik je obtožbe Ramirezove med zaslišanjem v senatu za položaj vrhovnega sodnika lansko jesen zavrnil. Novih navedb še ni komentiral, prav tako se ni odzvalo vrhovno sodišče. V bran mu je poleg Trumpa že stopilo več republikancev. Kavanaugha je senat za vrhovnega sodnika potrdil oktobra, potem ko je zanikal obtožbe Ramirezove in profesorice psihologije Christine Blasey Ford o spolnem nadlegovanju. Senat je njegovo imenovanje potrdil s 50 glasovi proti 48, kar je bila ena najbolj tesnih odločitev.