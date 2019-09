Trump: ZDA imajo odgovor za napade na Savdsko Arabijo

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je že v soboto za napad z brezpilotnimi letali obtožil Iran, čeprav so odgovornost za napad prevzeli hutijski uporniki v Jemnu. Šiitski Hutijci imajo podporo Irana, že leta pa jih bombardira koalicija sunitskih držav na čelu s Savdsko Arabijo. To tudi ni prvi tovrstni napad ali poskus napada na Savdsko Arabijo s strani Hutijcev.

V Washingtonu razmišljajo tudi o vojaškem odgovoru

Napadi na največjo rafinerijo na svetu Abkaik in drugo največje savdsko nahajališče nafte Kurais so zmotili proizvodnjo 5,7 milijona sodov nafte na dan, kar je polovica proizvodnje nafte Savdske Arabije oziroma več kot pet odstotkov dnevnih svetovnih zalog. Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo dejal, da bo v primeru potrebe sprostil strateške naftne rezerve ZDA, da stabilizira cene nafte, ki so že narasle.

V Washingtonu razmišljajo tudi o vojaškem odgovoru na sobotni napad na naftna objekta v Savdski Arabiji. Foto: Reuters

Trump je tvitnil, da so pripravljeni na nadaljnje korake, vendar še čakajo na potrditev in na sporočilo Savdijcev, kdo je po njihovem mnenju odgovoren za napad. Neimenovani ameriški uradniki so povedali, da so na mizi vse možnosti, tudi vojaški odgovor, vendar v nedeljo dokončne odločitve o tem še ni bilo.

Iran zavrača odgovornost za sobotne napade

Neimenovani uradniki so medijem povedali, da satelitski posnetki in drugi obveščevalni podatki kažejo, da napad ni mogel biti izveden iz Jemna, ampak bolj verjetno iz Iraka ali Irana. Irak je zanikal, da bi bilo njegovo ozemlje uporabljeno za napad. Posnetki kažejo 19 zadetkov na dveh energetskih objektih.

Predstavnik iranskega ministrstva za zunanje zadeve Abas Musavi je obtožbe na račun Irana označil za prazne, ameriška politika maksimalnega pritiska na Iran pa naj bi se po njegovih besedah spreminjala v politiko maksimalnih laži. Iranska revolucionarna garda je v primeru ameriškega napada zagrozila z napadi na ameriške vojaške cilje na Bližnjem vzhodu z balističnimi raketami.