Napadi na savdsko rafinerijo prepolovili proizvodnjo nafte

Kot je ponoči poročala savdska tiskovna agencija SPA, ki se je sklicevala na navedbe savdskega ministra za energijo, princa Abdulaziza bin Salmana bin Abdulaziza, se je proizvodnja nafte po napadih zmanjšala za 5,7 milijona sodov, kar je skoraj polovica običajne.

V Savdski Arabiji sta bili v soboto tarči napada z brezpilotnimi letali dve pomembni nahajališči nafte državnega podjetja Aramco na vzhodu države, pri tem pa tudi največja rafinerija nafte na svetu Abkaik. Oba napada sta zanetila požar, ki pa so ga kmalu spravili pod nadzor, je sporočilo notranje ministrstvo. Na posnetkih je bilo videti ogenj in gost dim.

Ob Abkaiku je bilo tarča napada tudi drugo največje nahajališče nafte v državi Hurais. Oblasti so sprožile preiskavo.

Odgovornost za napade prevzeli hutijski uporniki

Odgovornost za napade, do katerih prihaja v času regionalnih napetosti z Iranom, so prevzeli hutijski uporniki iz sosednjega Jemna. Poudarili so, da gre za zakonit odgovor na vojaško kampanjo koalicije pod vodstvom Savdske Arabije proti njim v Jemnu. Obljubili so, da bo njihova naslednja operacija "še večja in bolj boleča".

Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je odgovornost za napad pripisal Iranu. V odzivu na napade na družbenem omrežju Twitter je še zapisal, da ni dokazov, da so bili napadi izvedeni iz Jemna.

V zadnjih mesecih so hutijski uporniki iz sosednjega Jemna izvedli več napadov z raketami in brezpilotnimi letali na savdska letalska oporišča in druge tarče. Napade so utemeljevali kot maščevanje za letalsko obstreljevanje njihovih območij v Jemnu s strani koalicije pod vodstvom Savdske Arabije.