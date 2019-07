Melania Trump sredi vročega julija že razmišlja o božiču

Natanko pet mesecev pred božičnim večerom je ameriška prva dama slovenskih korenin Melania Trump na Twitterju objavila, da se je v Beli hiši že začelo snovati načrte za letošnji božič.

"Veselim se, da bom lahko v prihodnjih mesecih z vami delila našo končno vizijo za to edinstveno tradicijo," je zapisala v objavi, h kateri je pripela še nekaj fotografij, ki so nastale med načrtovanjem božiča 2019.

#Christmas planning has begun in the East Wing at the @WhiteHouse. I'm looking forward to sharing our final vision for this unique tradition in the coming months. pic.twitter.com/oxt6Bdggcl