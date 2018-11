Melania Trump tudi letos praznično okrasila Belo hišo #foto #video

Prva dama ZDA Melania Trump je tudi letos zadolžena za praznično okrasitev Bele hiše. Preko Twitterja je Američanom danes posredovala video posnetek, v katerem se sprehaja po okrašenem sedežu ameriške vlade in uradnem domovanju prve družine, s katero je bila do nedelje zvečer na Floridi. Slogan letošnje praznične podobe je Ameriški zakladi.

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15 — Melania Trump (@FLOTUS) November 26, 2018

Belo hišo tako krasi božično drevo, ki so ga posekale družine padlih ameriških vojakov, številna druga božična drevesa, kamini s podobami ameriških mest, kot so New York, St. Louis, Chicago in San Francisco, do 5,5 metra visoke hiške iz medenjakov ter umetno sadje v posodah.

1 / 18 2 / 18 3 / 18 4 / 18 5 / 18 6 / 18 7 / 18 8 / 18 9 / 18 10 / 18 11 / 18 12 / 18 13 / 18 14 / 18 15 / 18 16 / 18 17 / 18 18 / 18

Najmanj 14.000 okraskov

Po božičnih drevesih visijo stekleni okraski Bele hiše in slogani kampanje prve dame za dobrobit otrok Bodi najboljši. Večjih dreves je skupaj 29, še več deset je manjših, okraskov pa najmanj 14.000. Osrednje šest metrov visoko božično drevo, ki ga je pretekli teden pripeljala konjska vprega, je v Modri sobi Bele hiše.

Thank you to all the volunteers from across our great nation who are working hard to decorate the @whitehouse. Can’t wait to view it all tomorrow night! #ChristmasattheWhiteHouse 🌲 pic.twitter.com/rfhR7uGtf6 — Melania Trump (@FLOTUS) November 24, 2018

"Naše teme častijo srce in dušo ameriškega ljudstva. Hvala številnim prostovoljcem in osebju, ki je garalo za okrasitev hodnikov ljudske hiše in za božično veselje. V imenu družine želim vsem zelo vesel božič in srečno novo leto," pravi prva dama ZDA.

Božične lepote Bele hiše v režiji prve dame naj bi si čez praznike do konca decembra v živo ogledalo 30.000 obiskovalcev. Za to priložnost je na voljo tudi orkester marincev, ki oglede pospremi s praznično glasbo v živo.