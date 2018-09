Melania Pahorja spravila v zadrego

Trump me je prehitel na Manhattnu. #prednostdomacegaterena #manhattan #newyork #unitednations #generalassembly #UN #motorcade #trump #pahor #presidenttrump #presidentpahor #runningvsdriving #slovenia #USA @realdonaldtrump

A post shared by Borut Pahor (@borutpahor) on Sep 24, 2018 at 8:10am PDT