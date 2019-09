Obveščevalci prijavili Trumpa zaradi domnevne obljube tujemu voditelju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški obveščevalci so 12. avgusta podali uradno prijavo žvižgača generalnemu inšpektorju obveščevalne skupnosti Michaelu Atkinsonu, ker naj bi predsednik ZDA Donald Trump za zdaj še neimenovanemu tujemu voditelju obljubil nekaj, kar je izjemno zaskrbelo obveščevalce.

Michael Atkinson je ugotovil, da je pritožba verodostojna, in jo posredoval naprej vršilcu dolžnosti nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti Josephu Maguireju, ta pa je odboru za obveščevalne dejavnosti predstavniškega doma kongresa povedal, da mu je "višja avtoriteta" prepovedala predajo pritožbe pristojnim kongresnim odborom.

Obljuba je bila tako skrb zbujajoča, da so ga prijavili

Donald Trump je v tistem času govoril s petimi svetovnimi voditelji, med drugim z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom, pakistanskim premierjem Imranom Khanom, nizozemskim premierjem Markom Ruttejem in katarskim emirjem Tamimom al Tanijem.

Foto: Reuters Glede na pritožbo, katere vsebino je Washington Post dobil od neimenovanih obveščevalnih uradnikov, je Trumpova interakcija s tujim voditeljem vključevala obljubo, ki je bila tako skrb zbujajoča, da so obveščevalci to prijavili generalnemu inšpektorju v skladu z zakonom o žvižgačih. Atkinson je ugotovil, da je prijava verodostojna, zadeva pa tako resna, da zahteva obvestilo kongresnih odborov. Maguire potem tega ni storil.

Maguire bo danes za zaprtimi vrati zaslišan v odboru za obveščevalne dejavnosti predstavniškega doma ameriškega kongresa, ki ga vodi Trumpov kritik, demokrat Adam Schiff.

Trumpovo ravnanje z zaupnimi informacijami je bilo doslej že večkrat predmet javne obravnave. Rusom je na primer maja 2017 predal informacijo o Siriji, ki je prišla od izraelskih obveščevalcev. Pred kratkim je prišla na dan tudi informacija, da so obveščevalci v strahu pred Trumpovim dolgim jezikom iz Rusije umaknili visoko umeščen obveščevalni vir. Menda prek Črne gore.

Trump je, odkar je na položaju, izrekel že 12 tisoč laži

Zadeva v ZDA ne bo kmalu potihnila kljub številnim podobnim škandalom, vendar pa ni nujno, da gre za kaj resnega, glede na to, da Trump danes govori eno, jutri pa drugo, njegovih obljub več ne jemljejo resno. Washington Post mu je, odkar je na položaju, naštel že 12 tisoč laži.

Foto: Getty Images Pred dnevi je ob smrti dolgoletne voditeljice televizije ABC Cokie Roberts javno dejal, da je nikoli ni srečal, čeprav sta imela leta 1999 v njegovi stolpnici pet ur dolg intervju. V ponedeljek je trdil, da ni nikoli rekel, da misli, da je Iran odgovoren za napad na savdske naftne objekte, čeprav je povedal natanko to.

V nedeljo je zanikal, da je kdaj povedal, da se je pripravljen pogajati z Iranci brez pogojev, čeprav je povedal natanko to. Avgusta je zatrdil, da ni nikoli trdil, da bo trgovinski spor s Kitajsko enostaven, čeprav je govoril natanko to.

Po strelskih pokolih v Teksasu in Ohiu je dejal, da zagovarja preverjanje morebitne kriminalne preteklosti kupcev orožja. Zdaj trdi, da tega ni nikoli povedal in da takšnih preverjanj ne zagovarja. Povedal je tudi, da ima najboljši spomin na svetu. Pozneje je dejal, da se ne spomni, da bi to kdaj povedal.