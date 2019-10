Trump napovedal umik sankcij proti Turčiji, uvedenih zaradi ofenzive v Siriji

"Davi je turška vlada mojo administracijo obvestila, da bodo končali ofenzivo v Siriji in da bo prekinitev ognja postala stalna," je povedal Donald Trump. "Zato sem finančnemu ministru (Stevenu Mnuchinu) naročil, naj odpravi sankcije, uvedene 14. oktobra v odgovor na turško ofenzivo proti Kurdom na severovzhodu Sirije," je dejal ameriški predsednik.

Sankcije je Trump uveden prejšnji teden

Sankcije proti Turčiji je ukazal ukiniti, dokler Turčija morda ne stori nečesa, kar mu ne bo všeč. Za zdaj pa so dosegli nekaj izjemnega - varno območje med Turčijo in Sirijo, je poudaril.

Foto: Reuters ZDA so prejšnji teden uvedle sankcije proti turškim ministrom za obrambo, energijo in notranje zadeve oziroma proti celotnim ministrstvom. Z izvršnim ukazom je Trump uvedel sankcije proti vsem turškim uradnikom, ki bodo vpleteni v kršenje človekovih pravic. Te sankcije pomenijo prepoved vstopa v ZDA in zamrznitev premoženja v ZDA.

Za umik sankcij so se odločili, potem ko sta Turčija in Rusija v torek dosegli dogovor, v skladu s katerim bodo na severu Sirije vzpostavili varno območje. Turčija je poleg tega za 150 ur podaljšala prekinitev ognja, ki je začela veljati pretekli četrtek po dogovoru z ZDA. Turška ofenziva proti Kurdom se je sicer začela pred približno dvema tednoma, potem ko je Trump z območja umaknil ameriško vojsko.

Danes je napovedal, da bo manjše število ameriških vojakov ostalo v Siriji. Po njegovih besedah bodo odslej ščitili le še nafto, o podrobnostih pa se bodo odločali sproti. "Naj se nekdo drug bori za ta s krvjo omadeževani pesek. Rešili smo nešteta življenja brez prelitja kapljice ameriške krvi in sedaj gremo ven," je med drugim razložil Trump.

Krivdo za spopade na bližnjem vzhodu naprtil prejšnji vladi

"Današnja najava upravičuje našo smer s Turčijo," je še dejal in dodal, da bi bila druga izbira vojna z zaveznico ob napotitvi več deset tisoč ameriških vojakov. Po Trumpovih zagotovilih ljudje sedaj govorijo, kakšen velik dosežek je to.

Pojasnil je, da je govoril s poveljnikom kurdskih sil na severovzhodu Sirije, generalom Mazlumom Abdijem, ki mu je izrazil veliko hvaležnost za vse, kar so ZDA storile, in mu zagotovil, da so borci skrajne Islamske države (IS) "pod ključem". Nekaj jih je sicer ušlo, vendar naj bi večino spet ujeli.

Foto: Reuters Evropske države je predsednik ZDA pozval, naj sprejmejo nazaj borce Islamske države, ki so jih ujele ZDA, in jim sodijo doma. Evropa naj bi bila do nedavnega zelo neodzivna glede tega in sedaj ima priložnost, da končno nekaj stori, je poudaril. Turčijo, Sirijo in druge je pozval, naj poskrbijo, da se IS znova ne okrepi.

Krivdo za spopade na Bližnjem vzhodu je naprtil prejšnji vladi predsednika Baracka Obame, ki je zahtevala odhod sirskega predsednika Bašarja al Asada. "Potegnili so rdečo črto, ko so pobijali otroke s plinom, in potem so otroci umirali naprej, jaz pa sem spoštoval svojo zavezo z 58 tomahavki," je dejal Trump glede bombardiranja letališča v Siriji po obtožbah o uporabi kemičnega orožja s strani Asadovega režima.

Zagotovil je, da se bo ameriška zunanja politika spremenila. Gradijo vojaško moč, kakršne še ni bilo in ki jo bodo uporabljali le, ko bodo ogroženi ključni interesi ZDA, je poudaril. ZDA ne bo več pošiljala vojakov na Bližnji vzhod, je dejal Trump, ki je sicer v Savdsko Arabijo poslal več kot 1000 vojakov.