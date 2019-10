Pompeo in Stoltenberg o premirju na severovzhodu Sirije

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v petek zvečer na sedežu Nata generalnega sekretarja zavezništva Jensa Stoltenberga seznanil z dogovorom o premirju na severovzhodu Sirije, ki so ga dosegle ZDA in Turčija. Stoltenberg je dogovor pozdravil in izrazil prepričanje, da lahko prispeva k umiritvi razmer.

"Pozdravljam, da sta se dve zaveznici Nata, ZDA in Turčija, dogovorili za pot naprej," je dejal Stoltenberg in dodal: "Vsi vemo in razumemo, da so razmere na severovzhodu Sirije krhke, vendar verjamem, da ta dogovor lahko pripomore k umiritvi razmer."

Kljub doseženemu dogovoru o prekinitvi ognja je turška vojska na severovzhodu Sirije v petek izvedla letalske napade na položaje Kurdov.

Petdnevna prekinitev ofenzive

Mike Pompeo je v zvezi s temi kršitvami priznal, da "je bilo nekaj dejavnosti", a poudaril, da "smo videli tudi nekaj napredka". "Upamo, da bosta v prihodnjih urah tako turška stran kot kurdski borci v regiji resno sprejeli zaveze," je dejal Pompeo. Poudaril je, da so potrebni koordinacijski ukrepi, da bi se kurdski borci lahko umaknili z območja, ki ga nadzoruje turška vojska.

Foto: Reuters Turčija je v četrtek po pogovorih ameriškega podpredsednika Mika Pencea s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom v Ankari pristala na petdnevno prekinitev ofenzive, če se bodo kurdske sile umaknile z "varnega območja" ob meji. Gre za 32-kilometrski pas ob turško-sirski meji. Prekinitev ognja je začela veljati v četrtek zvečer, iztekla pa se bo v torek.

Kljub prekinitvi ognja je turška vojska v petek na severovzhodu Sirije izvedla letalske napade na položaje Kurdov, pri čemer je bilo ubitih 11 ljudi, vključno s sedmimi civilisti, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Ankara je napovedala, da bo v torek nadaljevala ofenzivo, če Kurdi ne bodo spoštovali dogovora.