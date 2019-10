Erdogan odločno zavrnil prekinitev ognja v Siriji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Pravijo nam, naj razglasimo prekinitev ognja. Nikoli ne moremo razglasiti prekinitve ognja," je Recep Tayyip Erdogan dejal za turške medije na letalu na poti iz Azerbajdžana in dodal, da to ni mogoče, dokler jim s svoje meje ne uspe pregnati "teroristične organizacije".

Erdogan se je s tem neposredno odzval na torkov poziv ZDA Turčiji k prekinitvi ognja in pogajanjem s Kurdi ter uvedbo ameriških sankcij zaradi turške ofenzive proti Kurdom na severu Sirije.

Pogajanj s kurdskimi borci ne bo

Erdogan je danes odločno zavrnil tudi kakršnakoli pogajanja s kurdskimi borci in jih pozval, naj položijo orožje. "Nekateri voditelji skušajo posredovati ... V zgodovini turške republike se še ni zgodilo, da bi država sedela za isto mizo s teroristično organizacijo," je dejal v parlamentu.

"Naš predlog je, da vsi teroristi položijo orožje, opremo in vse, uničijo vse svoje pasti in odidejo z varnega območja, ki smo ga določili," je dejal ter omenjeno označil kot najhitrejši način za rešitev težav v Siriji. Dodal je, da se bo turška operacija Izvir miru "sama končala", ko bo vzpostavljeno varno območje od Manbidža do iraške meje.

Znova je kritiziral zveznice v Natu, ker Ankaro pozivajo h končanju ofenzive. Zavrnil je tudi tiste, ki želijo posredovati med Turčijo in Kurdi. "Nočemo posrednika, ne potrebujemo ga," je dejal. Tistim, ki državi grozijo z gospodarskimi sankcijami, pa je sporočil, da bodo na vsako rano, ki jo bodo povzročili turškemu gospodarstvu, odgovorili s še večjo rano njihovemu gospodarstvu.

Na severu Sirije v boju proti Turčiji skupaj stopile sirske in kurdske sile Sirska vojska se je v boju proti turški ofenzivi na severu Sirije danes pridružila kurdskim silam, je danes sporočila organizacija Sirski observatorij za človekove pravice. Kot so še navedli, se kurdske in sirske sile skupaj borijo proti Turčiji blizu kraja Ain Isa.

Podpredsednik ZDA Mike Pence je v torek pojasnil, da se je ameriški predsednik Donald Trump za sankcije odločil po ponedeljkovem telefonskem pogovoru z Erdoganom. Trump ga je pozval, naj takoj sprejme prekinitev ognja, ustavi nasilje in sede za pogajalsko mizo s Kurdi.

Zaveznico v Natu je Pence opozoril, da bodo ZDA sankcije stopnjevale, če se ne bo odzvala. Dodal je še, da ga je Trump pooblastil za pogajanja s Turčijo.

Pence se bo jutri sestal z Erdoganom

Trump je v torek zvečer nato sporočil, da se bo Pence v četrtek v Turčiji sestal z Erdoganom. V delegaciji z njim bosta tudi državni sekretar Mike Pompeo in svetovalec za nacionalno varnost Robert O'Brien ter James Jeffrey, ameriški odposlanec za Sirijo. Njihova naloga bo prepričati Erdogana v takojšnjo prekinitev ognja v Siriji in sprejem mirovnih pogajanj.

A turški predsednik je danes zatrdil, da se ne bo sešel s Penceom in Pompeom med njunim obiskom v Ankari. "Z njima se bodo sešli njuni kolegi. Jaz pa bom govoril, ko bo prišel Trump," je dejal za televizijo Sky News.

Trump je v okviru sankcij povišal carine na uvoz turškega jekla v ZDA in prekinil pogajanja o trgovinskem sporazumu. Uvedel je tudi sankcije proti trem turškim ministrstvom in ministrom, ki so vpleteni v ofenzivo. Zagrozil je s popolnim uničenjem turške ekonomije.

Erdogan je na letalu na poti iz Azerbajdžana v torek zvečer še dejal, da to, da je sirska vojska prevzela nadzor v mestu Manbidž, ne pomeni "zelo negativnega" razvoja dogodkov za Turčijo, saj je "to njihovo ozemlje", je poročal turški dnevnik Hurriyet.

Erdogan sprejel vabilo Putina

O konfliktu v Siriji se je z Erdoganom v torek po telefonu pogovarjal tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je turškega predsednika povabil, naj kmalu pride na "delovni obisk" v Rusijo. Kot so sporočili iz Kremlja, je Erdogan vabilo sprejel.

Dodali so še, da sta voditelja poudarila "potrebo po preprečevanju spopadov med enotami turške vojske in sirskih oboroženih sil". Putin pa je še izrazil zaskrbljenost glede teroristov, ki bi med turškim posredovanjem poskušali zbežati in oditi v sosednje države.

Sirska vojska se je v skladu z nedeljskim dogovorom s kurdskimi oblastmi v torek začela nameščati na severu Sirije s ciljem obrambe pred turško ofenzivo, ki jo je proti kurdski milici YPG pred tednom dni začela Ankara. Njen začetek je sicer omogočil prav Trump, ko je s sirsko-turške meje umaknil ameriške vojake. V ponedeljek je napovedal še umik skoraj vseh ameriških kopenskih sil s severa Sirije.

Varnostni svet Združenih narodov bo danes za zaprtimi vrati znova razpravljal o turški ofenzivi v Siriji, potem ko zaradi nasprotovanja Rusije in Kitajske minuli teden ni sprejel resolucije s pozivom Turčiji h končanju ofenzive.