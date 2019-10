Sirski Kurdi pozivajo ZDA k zaščiti pred turško ofenzivo

Sirske demokratične sile (SDF), ki jih vodijo kurdske sile, so danes pozvale ZDA, naj znova prevzamejo svojo moralno dolžnost in jih zaščitijo pred turško ofenzivo na severovzhodu Sirije. Zunanji ministri Arabske lige pa so na izrednem zasedanju v Kairu turško operacijo obsodili kot "neposredno grožnjo arabski nacionalni varnosti".

"Naši zavezniki so nam zagotovili zaščito, a so nas nenadoma in brez opozorila zapustili z nepravično odločitvijo, da umaknejo svoje vojake s turške meje," so Sirske demokratične sile, katerih glavni del tvori kurdska milica YPG, zapisale v sporočilu za javnost.

Svojo zaveznico ZDA so pozvali, naj "izpolni svoje dolžnosti in moralne obveznosti" in jih zaščiti z zaprtjem zračnega prostora za turška letala, poroča francoska tiskovna agencija AFP. ZDA so namreč z umikom s sirsko-turške meje omogočile začetek turške ofenzive.

SDF je bila glavna zaveznica ZDA v boju proti Islamski državi v Siriji, ki je v teh prizadevanjih do uničenja samooklicanega "kalifata" marca letos izgubila 11.000 borcev.

Ob tem so ocenili, da sankcije, s katerimi sedaj Turčiji grozijo ZDA ob pozivih h končanju ofenzive, ne bodo ustavile turške ofenzive.

Ubitih že sto kurdskih borcev

Turški letalski napadi na kurdska mesta in silovito topniško obstreljevanje je od srede zahtevalo že številna življenja, ob 28 civilistih tudi 74 borcev SDF po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice. Po turških podatkih naj bi bilo ubitih več sto kurdskih borcev. Na turški strani meje naj bi bilo ubitih 17 civilistov.

Najmanj 100.000 ljudi je po podatkih ZN pred ofenzivo na severovzhodu Sirije zbežalo s svojih domov, po podatkih kurdskih oblasti na območju pa več kot 190.000.

Arabska liga obsodila turško operacijo

Zaradi turške ofenzive so se danes v Kairu na izrednem zasedanju sestali zunanji ministri Arabske lige, ki so turško operacijo obsodili in pozvali k njeni takojšnji ustavitvi. Obsodili so jo kot kršitev suverenosti Sirije in grožnjo regionalni varnosti in miru.

Vodja Arabske lige Ahmed Abul Geit je turško ofenzivo obsodil kot "invazijo na arabsko državo", ministri pa kot "neposredno grožnjo arabski nacionalni varnosti".

Opozarjajo, da bo spodkopala mednarodna prizadevanja za uničenje skrajnežev Islamske države in jim omogočila, da se znova regrupirajo. Opozarjajo tudi na naraščanje beguncev. Mednarodno skupnost in VS ZN so pozvali k pritisku na Turčijo, da konča agresijo in umakne svoje enote iz Sirije.

Nekatere članice so zahtevale, da Sirijo znova sprejmejo v Arabsko ligo. Njeno članstvo je suspendirano od novembra 2011, nekaj mesecev po izbruhu demokratskega upora proti oblastem v Damasku.