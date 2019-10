Turki znova napadli Sirijo in skoraj zadeli ameriške vojake #foto

Potem ko je Turčija v petek okrepila letalske in kopenske napade na kurdske položaje na severovzhodu Sirije, so turški topniški izstrelki v petek zvečer padli blizu opazovalne točke ameriške vojske v predmestju sirskega mesta Kobane. Poškodovanih ni bilo, so sporočili iz Pentagona.

Kapitan Brook DeWalt je povedal, da je eksplozija odjeknila samo nekaj sto metrov od kraja, kjer Turki vedo, da so nameščeni ameriški vojaki. Poudaril je, da ZDA od Turčije zahtevajo, da se izogiba akcijam, ki bi lahko privedle do takojšnjega odgovora, in da se ameriška vojska ni umaknila iz mesta Kobane, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je bilo prvič, odkar je Turčija v sredo začela operacijo proti kurdski milici YPG, da je bilo na bojni črti oporišče koalicijskih sil.

Incident se je zgodil zunaj varnega območja

Foto: Reuters Iz Pentagona so sporočili, da se je incident zgodil okoli 21. ure po lokalnem času zunaj "varnega območja", ki ga želi Turčija z ofenzivo vzpostaviti ob svoji meji s Sirijo.

DeWalt je še ponovil, da ZDA nasprotujejo turškemu vojaškemu posredovanju v Siriji, še posebej pa turškim operacijam zunaj varnega območja in na območjih, kjer je Ankara seznanjena s prisotnostjo ameriških vojakov.

Turško obrambno ministrstvo: Nismo namerno streljali na položaje ameriške vojske

Turško obrambno ministrstvo je sporočilo, da niso namerno streljali na položaj ameriške vojske. Trdijo, da so zadeli kurdski položaj v odgovoru na napad na turškega s strojnicami in raketami kilometer daleč od ameriškega oporišča. Dodali so, da so obstreljevanje končali, ko so z njimi stopili v stik ameriški predstavniki.

ZDA so sicer več deset vojakov s turško-sirske meje ta teden umaknile in s tem odprle pot za turško ofenzivo, a jih je nekaj na območju še ostalo.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters