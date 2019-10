Evropske sankcije proti Turčiji so na mizi

"Naša obsodba je ostra, vendar ni samo to (...) nameravamo ukrepati," je dejala Montchalinova. "Lahko si mislite, da ne bomo ostali na svoji strani mize in rekli: 'No, veste, priznamo, da so stvari zapletene'," je dodala.

Francoska ministrica je ukrepanje napovedala, potem ko evropskim državam na četrtkovem izrednem zasedanju Varnostnega sveta ZN ni uspelo prepričati preostalih članic k sprejetju izjave, s katero bi pozvali Turčijo, naj ustavi vojaško operacijo proti kurdski milici YPG v Siriji.

Francija, Nemčija, Velika Britanija, Belgija in Poljska so nato objavile svojo izjavo, v kateri so izrazile globoko zaskrbljenost nad turško ofenzivo, in jo pozvale, naj takoj preneha enostransko vojaško posredovanje. ZDA so v ločeni izjavi poudarile, da ne podpirajo turške operacije.

Turčija je v sredo ponoči sprožila ofenzivo na sever Sirije. Ankara ima kurdske sile na severu Sirije za izpostavo kurdskih upornikov, proti katerim se bori na svojem ozemlju. Z operacijo Izvir miru želi vzpostaviti 30-kilometrsko tamponsko ob turško-sirski meji, kamor bi lahko preselili tudi sirske begunce, ki so se pred državljansko vojno zatekli v Turčijo.

S severa Sirije ob turški ofenzivi pobegnilo že 70 tisoč ljudi

S severa Sirije je od začetka turške ofenzive na tem območju v samo 48 urah pobegnilo že več kot 70 tisoč ljudi, so sporočili ZN. Svet ZN za človekove pravice s sedežem v Ženevi je ob tem opozoril na zaskrbljujoča poročila zaradi napadov turških enot ali z njimi povezanih oboroženih skupin.

Večina ljudi je pobegnila z območij okoli mest Tel Abjad in Ras al Ajn blizu meje s Turčijo, je navedel Svetovni program za prehrano (WFP). Dodal je, da so v ofenzivi na teh območjih poškodovali vodovode, jezove, elektrarne in naftna polja - zaradi tega so med drugim ljudje ponekod ostali brez oskrbe z vodo.

V uradu odposlanca ZN za Sirijo so poudarili, da bi lahko vojaške operacije na severu Sirije močno poslabšale že tako zelo napete humanitarne razmere. V različnih telesih ZN so zato vse odgovorne na terenu in v vladah pozvali, naj zaščitijo civiliste, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Podoben poziv so danes podali Zdravniki brez meja. Vse vpletene v oboroženi konflikt so pozvali, naj zaščitijo civiliste, zdravstveno osebje in bolnike. Zaostritev nasilja bi namreč lahko le še poslabšala travmo, ki jo že leta doživljajo ljudje v od vojne razdejani državi. Zdravniki brez meja so sporočili tudi, da so v Tal Abjadu zaprli z njihove strani sponzorirano bolnišnico, ker je del zaposlenih skupaj z družinami zapustilo mesto. To je bila edina bolnišnica na območju.