Erdogan zatrdil, da embargo na orožje ne bo ustavil ofenzive v Siriji

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes zatrdil, da grožnje s sankcijami in embargom na orožje ne bodo ustavile turške ofenzive proti kurdskim silam na severu Sirije. V današnjih spopadih na severu Sirije je bilo sicer ubitih 14 civilistov, skupaj je število civilnih žrtev naraslo na najmanj 52.

"Po zagonu naše operacije smo se soočili z grožnjami, kot so gospodarske sankcije in embargo na prodajo orožja. Tisti, ki mislijo, da si bo Turčija premislila zaradi teh groženj, se resno motijo," je dejal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan v televizijskem nagovoru.

Več zahodnih držav, med njimi Francija in Nemčija, je sporočilo, da bodo zaradi turške ofenzive proti Kurdom začasno zaustavile dobavo orožja Ankari.

Merklova se je po telefonu pogovarjala z Erdoganom

Erdogan je o tem po telefonu že govoril tudi z nemško kanclerko Angelo Merkel. Kanclerko je pozval, naj pojasni njihovo stališče in ali so res zavezniki v okviru zveze Nato. Ob tem je zavrnil kakršnokoli posredovanje med Turčijo in kurdsko milico YPG. "Kdaj ste videli, da je država sedela za isto mizo s teroristično skupino," je dejal.

Kanclerka pa je Erdogana pozvala, naj zaustavi ofenzivo na severu Sirije, saj bi lahko vodila v nadaljnjo destabilizacijo regije in ponovni pojav skrajne skupine IS, so sporočili iz njenega urada.

Turška vojska je v sredo sprožila ofenzivo proti Sirskim demokratičnim silam (SDF), v kateri večino predstavlja kurdska milica YPG. Turčija ima milico za izpostavo kurdskih upornikov, proti katerim se bori na svojem ozemlju, zahodne sile pa so sodelovale s SDF kot glavno kopensko silo v boju proti skrajni Islamski skupini (IS).

Turška vojska naj bi sicer skupaj s svojimi pridruženimi milicami v Siriji v soboto prevzela nadzor nad obmejnim mestom Ras al Ain, danes pa še nad mestom Tal Abjad.

Doslej umrlo najmanj 52 civilistov

Po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice je bilo danes v spopadih ubitih najmanj 14 ljudi, skupaj je bilo tako od srede ubitih najmanj 52 civilistov. Observatorij je danes še sporočil, da je bilo od srede ubitih tudi več kot 100 borcev v vrstah SDF, več kot 70 borcev milic, ki sodelujejo s Turčijo, in osem turških vojakov.

Turško obrambno ministrstvo sicer trdi, da sta bila ubita le dva njihova vojaka. Erdogan pa je danes sporočil, da so ubili 440 borcev YPG, v spopadih pa je umrlo še 18 turških državljanov.

Turčija želi z operacijo Izvir miru vzpostaviti 30-kilometrsko tamponsko območje ob turško-sirski meji, kamor bi lahko preselili tudi sirske begunce, ki so se pred državljansko vojno zatekli v Turčijo.