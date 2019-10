Iz begunskega taborišča na severu Sirije pobegnile družine pripadnikov IS

Kurdske oblasti na severu Sirije so danes sporočile, da je iz begunskega taborišča, blizu katerega se kurdske sile borijo proti ofenzivi turške vojske, pobegnilo več kot sto družinskih članov pripadnikov skrajne skupine Islamska država (IS).

Kot so sporočile kurdske oblasti, je iz taborišča Ain Isa, v katerem je nameščenih več tisoč družin pripadnikov Islamske države, pobegnilo več kot sto žensk in otrok.

ZN pozivajo k preprečitvi katastrofe

Ob tem so Združene narode in koalicijo pod vodstvom ZDA, ki se bori proti IS, pozvale, naj takoj posredujejo, da bi preprečili katastrofo, katere posledice ne bodo omejene samo na Sirijo.

Foto: Reuters

V kurdskih zaporih je okoli 12.000 borcev IS - Sircev, Iračanov in tujcev iz 54 držav, v begunskih taboriščih pa je okoli 12.000 tujcev - 8000 žensk in 4000 otrok.

Sirske demokratične sile (SDF), ki jih vodijo kurdski borci, so v soboto sporočile, da po začetku turške ofenzive varovanje zaporov s pripadniki IS ni več njihova prioriteta, temveč se zdaj osredotočajo za zaščito svojih mest in ljudi. Pri tem so opozorili, da turška operacija skrajnežem ponuja priložnost, da strnejo svoje vrste.

Foto: Reuters

ZN so danes sporočili, da je turška ofenziva do zdaj z domov pregnala okoli 130 tisoč ljudi, pripravljajo pa se, da se bo ta številka več kot potrojila. "Načrtujejo scenarij, po katerem bi bilo lahko na prizadetih območjih razseljenih do 400 tisoč ljudi, ki bodo potrebovali pomoč in zaščito," je sporočil tiskovni predstavnik Urada ZN za koordinacijo humanitarnih zadev (Ocha) Jens Laerke.

Turška vojska je v sredo sprožila ofenzivo proti kurdskim silam na severu Sirije, ki jih ima za izpostavo kurdskih upornikov, proti katerim se bori na svojem ozemlju. Z operacijo Izvir miru želi vzpostaviti 30-kilometrsko tamponsko območje ob turško-sirski meji, kamor bi lahko preselili tudi sirske begunce, ki so se pred državljansko vojno zatekli v Turčijo.