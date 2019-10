Turki napadli kurdske milice, Varnostni svez ZN za zaprtimi vrati

Varnostni svet ZN se bo po napovedih diplomatov danes v New Yorku sešel na izrednem zasedanju za zaprtimi vrati, potem ko je Turčija v sredo začela ofenzivo proti kurdskim milicam YPG na severu Sirije. Sklic izrednega zasedanja, predvidenega dopoldne po krajevnem času, so zahtevale Belgija, Francija, Nemčija, Velika Britanija in Poljska.

Predsedujoči Varnostnemu svetu ZN, južnoafriški veleposlanik pri ZN Jerry Matthews Matjila, je v sredo po začetku operacije Izvir miru pozval Turčijo, naj zaščiti civiliste.

Kurdske sile in milice so v Siriji pomemben partner ZDA v boju proti skrajni sunitski skupini Islamska država (IS). Ankara kurdske sile označuje za teroriste in jih želi pregnati z območja ob meji ter vzpostaviti varovano območje, kamor bi preselili do dva milijona sirskih beguncev, ki so zdaj v Turčiji.

ZDA začele umikati enote na severovzhodu Sirije

Foto: Reuters ZDA so v ponedeljek začele umikati svoje enote z območij na severovzhodu Sirije, s čimer so odprle pot za turško ofenzivo. Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi tega tarča kritik, da je Kurde pustil na cedilu.

Ankara je po umiku ameriških vojakov v sredo popoldne z letalskimi napadi začela vojaško ofenzivo proti kurdski milici YPG na severovzhodu Sirije. Pozno zvečer je začela še kopensko ofenzivo.

Iz sveta se vrstijo ostri odzivi na ofenzivo, kritičen je bil tudi ameriški predsednik Trump. Sirske demokratične sile (SDF), ki jih sestavljajo v glavnem kurdske enote in ki nadzorujejo obsežna območja na severovzhodu Sirije, pa so po začetku turške ofenzive ustavile boj proti borcem IS.