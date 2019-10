Norveška ustavila nadaljnji izvoz orožja Turčiji

"Glede na to, da so razmere kompleksne in se hitro spreminjajo, zunanje ministrstvo do nadaljnjega preventivno ne bo več obravnavalo novih prošenj za izvozne licence vojaških materialov," je sporočila norveška zunanja ministrica Ine Eriksen Soreide. Izvajajo tudi revizijo vseh že veljavnih licenc, je povedala.

Finska, ki ni članica Nata, je že v sredo sporočila, da je začasno ustavila ves nadaljnji izvoz vojaške opreme Turčiji.

Ankara je v sredo popoldne z letalskimi napadi začela vojaško ofenzivo proti kurdski milici YPG na severovzhodu Sirije, od koder so se pred tem umaknili ameriški vojaki. Pozno zvečer je začela še kopensko ofenzivo. Od začetka ofenzive je bilo po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice v turških napadih ubitih 23 borcev kurdskih sil in devet civilistov. Območje je zapustilo že več kot 60 tisoč ljudi.