ZN se ob napovedi turške ofenzive v Siriji pripravljajo na najhujše

ZN so danes sporočili, da se po odločitvi ZDA, da Turčiji odprejo pot za ofenzivo proti kurdskim milicam na severovzhodu Sirije, pripravljajo na najhujše. Dodali so, da je glede posledic operacije veliko neodgovorjenih vprašanj. EU je opozorila na posledice ofenzive za civiliste, Rusija pa je pozvala k spoštovanju ozemeljske celovitosti Sirije.

"Ne vemo, kaj se bo zgodilo ... Pripravljamo se na najhujše," je v Ženevi povedal regionalni koordinator ZN za Sirijo Panos Moumtzis. Povedal je tudi, da so v stiku z vsemi stranmi na terenu.

ZN imajo pripravljen krizni načrt

Jasno je dal tudi vedeti, da njegov urad ni vnaprej dobil nikakršnega obvestila v zvezi z odločitvijo ZDA. Te so v nedeljo dejansko zapustile Kurde v Siriji, ki so bili doslej glavni zaveznik Washingtona v dolgotrajnem boju proti skrajni sunitski organizaciji Islamska država.

Foto: Reuters Moumtzis je danes še povedal, da so prednostne naloge ZN zagotoviti, da prihodnja turška ofenziva ne bo vodila v nove selitve ljudi, da bo humanitarni dostop ostal odprt in da ne bo nobenih omejitev svobode gibanja. ZN imajo pripravljen krizni načrt za primer novega trpljenja civilistov, a upajo, da ga ne bo treba uporabiti, je še povedal koordinator.

Bela hiša je v nedeljo po telefonskem pogovoru med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom sporočila, da bo Turčija kmalu začela dolgo načrtovano ofenzivo na severu Sirije, ameriške sile pa te ofenzive ne bodo podpirale, niti ne bodo vanjo vpletene, prav tako pa jih ne bo v neposredni bližini.

Pred ofenzivo je Turčijo posvarila tudi nemška vlada

To pomeni, da so ZDA Turčiji odprle pot za napad na kurdsko milico YPG in s tem tudi na opozicijske Sirske demokratične sile (SDF), na čelu katerih so kurdski borci. Ameriške sile so se po navedbah virov na terenu davi že začele umikati, Erdogan pa je zatem sporočil, da bi se lahko turška ofenziva začela vsak trenutek.

Evropska unija je opozorila, da bo ofenziva prizadela civiliste in povzročila množično razseljevanje prebivalstva, bo pa tudi resno ogrozila trenutna politična prizadevanja v Siriji. Pred ofenzivo je Turčijo posvarila tudi nemška vlada. "Vsako tovrstno posredovanje bi vodilo v dodatno stopnjevanje napetosti v Siriji," je dejala namestnica tiskovnega predstavnika nemške vlade.

Moskva pa je Ankaro pozvala k spoštovanju ozemeljske in politične celovitosti Sirije. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je ob tem ponovil stališče Moskve, da morajo vse tuje sile, ki so v Siriji "navzoče nezakonito", zapustiti območje.