Slovenija ob robu tedna mednarodnega prava ZN organizirala dogodek o neodvisnosti ICC

Slovenija je ob robu tedna mednarodnega prava, ki se je danes končal na sedežu ZN, organizirala dogodek z naslovom Ohranjanje neodvisnosti Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Na dogodku, ki ga je Slovenija pripravila skupaj z Norveško, Španijo, Egiptom, Jordanijo in Palestino, je potekala tudi okrogla miza o obveznostih Izraela.

Razpravo o ICC je vodil generalni direktor in glavni pravni svetovalec Marko Rakovec, ki je skupaj s strokovnjaki na področju mednarodnega prava poudaril pomen zaščite sodnikov ter nujnost nadaljnje praktične in politične podpore ICC. Na okrogli mizi pa je beseda tekla o svetovalnem mnenju Meddržavnega sodišča (ICJ) o obveznostih Izraela glede prisotnosti in delovanja ZN ter drugih mednarodnih organizacij in tretjih držav na zasedenih palestinskih ozemljih.

Slovenska pravniška delegacija je na ZN sodelovala tudi v razpravah glede tožb Ukrajine proti Rusiji in Gambije proti Mjanmaru zaradi kršitev Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida in razpravah o svetovalnih mnenjih ICJ glede politik in praks Izraela na zasedenih ozemljih Palestine ter o obveznostih držav v zvezi s podnebnimi spremembami.

Ob robu Tedna mednarodnega prava je slovenska delegacija izvedla tudi številne dvostranske pogovore v podporo kandidaturi veleposlanice Ane Polak Petrič za članico Komisije za mednarodno pravo. Osrednji del je bil namenjen prav omenjeni komisiji, kjer je Slovenija Generalno skupščino ZN pozvala, da zagotovi zadostna sredstva za izpolnjevanje mandata, ki ga ima komisija po 13. členu Ustanovne listine ZN glede razvoja in kodifikacije mednarodnega prava.

Slovenska delegacije je na ZN med drugim podprla predlog, da se kaznivo dejanje agresije vključi na seznam kaznivih dejanj, za katere imuniteta pred mednarodnimi sodišči ne velja. Ob tem je tudi izrazila trdno podporo ICC in ICJ ter se udeležila vsakoletnega dialoga pravnih svetovalcev EU in ZDA.