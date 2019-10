Turčija ne vidi potrebe po nadaljevanju vojaške ofenzive v Siriji

Turčija je sporočila, da ni potrebe po vnovičnem zagonu ofenzive na severovzhodu Sirije, saj da so jo ZDA obvestile o umiku kurdskih borcev z mejnega območja. Nekaj ur pred tem sta Ankara in Moskva dosegli dogovor o tako imenovanem varnem območju ob meji s Turčijo, ki je vključeval podaljšanje pred dnevi dogovorjene prekinitve ognja.

"V tej fazi ni nadaljnje potrebe po izvajanju nove operacije," je sporočilo turško obrambno ministrstvo. Kot so pojasnili, so ZDA po torkovem izteku 120-urne prekinitve ognja naznanile, da je umik borcev kurdske milice YPG z območja na severovzhodu Sirije, ki leži ob meji s Turčijo, končan.

Turčija pristala na novo prekinitev ognja

Ankara in Washington sta se namreč minuli četrtek dogovorila, da bo Turčija začasno ustavila ofenzivo na severu Sirije, ki jo je sprožila 9. oktobra, pod pogojem, da se kurdske sile umaknejo s 120 kilometrov dolgega in 32 kilometrov širokega pasu ob sirsko-turški meji. Sirski Kurdi so v torek zatrdili, da so z območja umaknili vse svoje vojaške sile. Turčija je sicer že nekaj ur pred tem pristala na novo prekinitev ognja, ki je bila del dogovora z Rusijo glede varnega območja v Siriji.

Dogovor o vnovični prekinitvi ognja sta v Sočiju dosegla ruski predsednik Vladimir Putin in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Foto: Reuters

Dogovor sta v Sočiju dosegla ruski predsednik Vladimir Putin in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, označila pa sta ga za zgodovinskega. Turčija bo v skladu z njim na območju, ki se razteza med mestoma Ras al Ajn in Tal Abjad, ohranila nadzor, ki ga je prevzela med operacijo.

Utrjevanje turškega in ruskega vpliva v regiji

Ankara želi na območju naseliti do dva milijona sirskih beguncev, ki jih trenutno gosti. Rusija in Turčija bosta med drugim tam izvajali skupne patrulje, s katerimi želita preprečiti, da bi se kurdske sile, ki jih Turčija označuje za teroriste, vrnile na območje. Patrulje bodo začele svoje delo že danes. O dogovoru sta se državi sporazumeli po nenadnem umiku ameriške vojske s severa Sirije, po mnenju analitikov, ki jih navaja britanski BBC, pa gre za utrjevanje turškega in ruskega vpliva v regiji.