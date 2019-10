Trump: Turki in Kurdi so kot otroci, ki so se morali spopasti

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek izjavil, da je dovolil spopad turških in kurdskih sil v Siriji, ker so kot otroci, ki se morajo stepsti. "Bilo je neobičajno, kar sem naredil. Rekel sem, da se bodo morali boriti nekaj časa," je dejal na zborovanju v Teksasu.

"Kot dvema otrokoma na igrišču jim moraš dovoliti, da se stepejo, potem pa jih daš narazen," je izjavil Donald Trump. "Borili so se nekaj dni in bilo je precej hudo," je še dejal.

Ofenzivo turške vojske proti Kurdom na severovzhodu Sirije je omogočil Trump z umikom ameriških vojakov s tega območja. V tednu dni je bilo ubitih več kot 500 ljudi, med njimi več deset civilistov, 300.000 ljudi pa je razseljenih znotraj Sirije.

"Prelita ni bila niti kaplja ameriške krvi"

Trump je še poudaril, da v teh dneh ni bila prelita "niti kaplja ameriške krvi".

Turčija je v četrtek po pogovorih ameriškega podpredsednika Mika Pencea s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom v Ankari pristala na prekinitev ofenzive, če se bodo kurdske sile umaknile z "varnega območja" ob meji. Gre za 32-kilometrski pas ob turško-sirski meji. Prekinitev ognja je začela veljati v četrtek ob 22. uri po krajevnem času (ob 23. uri po srednjeevropskem).

Turčija je po navedbah ameriške administracije obljubila, da v varnem območju ne bo ostala dolgo. "Turki so nam večkrat zagotovili, predsednik Erdogan danes osebno, da nimajo nikakršnega namena, da bi v Siriji ostali zelo dolgo," je dejal ameriški posebni odposlanec za Sirijo James Jeffrey.

"Islamsko državo bomo zadržali lepo pod ključem"

"Šli smo tja in rekli, da hočemo prekinitev in Kurdi so bili super. Malo se bodo umaknili," je na zborovanju v Teksasu dejal Trump. "Islamsko državo bomo zadržali lepo pod ključem. Našli jih bomo še več in Turčija je pripravljena," je povedal v svojem slogu.

Trump je bil deležen kritik, tudi iz ust običajno zvestih privržencev, da je z umikom 1000 ameriških vojakov s severa Sirije izdal kurdske sile, ki so v boju proti Islamski državi v preteklih letih prevzele večji del bremena na svoja pleča.