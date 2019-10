Preiskava preiskave ruske afere v ZDA postala kazenska

Johnu Durhamu je preiskavo letos naročil pravosodni minister ZDA William Barr, potem ko jo je Donald Trump dotlej neuspešno zahteval od Barrovega predhodnika Jeffa Sessionsa. Barr je odgovoren za interpretacijo preiskovalnega poročila posebnega tožilca Roberta Muellerja, ki je Trumpu omogočila, da je razglasil nedolžnost v ruski aferi.

Obveščevalci brez dvoma ugotovili vpletenost Rusije v volitve 2016

Ameriški obveščevalci so brez dvoma ugotovili, da se je Rusija vpletala v ameriške volitve 2016 na način, ki je koristil Trumpu, vendar še vedno ni jasno, ali je Moskva res upala, da bo zmagal ali pa, kot meni večina analitikov, je le želela sejati razdor in nezaupanje med Američani. Vpletanje je potrdila tudi preiskava, ki jo je Robert Mueller prevzel od FBI, potem ko je Trump odpustil direktorja FBI Jamesa Comeyja, ker ni hotel končati preiskave in razglasiti predsednikove nedolžnosti.

Trumpovi zagovorniki trdijo, da se je preiskava ruskega vpletanja v volitve začela nezakonito, sprožili pa naj bi jo državni uradniki, ki so bili zgroženi nad tem, da je zmagal na volitvah. Teorija zarote Trumpovih zagovornikov pravi, da so levičarski agenti FBI skupaj z obveščevalci pretentali posebno tajno sodišče, ki je bilo ustanovljeno za potrjevanje preiskovalnih nalogov za vohune, kasneje pa še za teroriste, da jim je izdalo nalog za preiskavo ruskega vpletanja v volitve.

Ti "pokvarjeni levičarji" so potemtakem na sodišče prinesli preiskovalno poročilo britanskega vohuna Christopherja Steela, ki je bilo polno Trumpovih povezav z Rusi. Steela so za preiskavo Trumpa najprej najeli republikanci, ko še niso vedeli, da bo kdaj postal predsedniški kandidat stranke, kasneje pa so Steelu za nadaljevanje dela plačevali demokrati.

Ta teorija zanemarja dejstvo, da so agenti FBI na sodišče prinesli tudi prijavo avstralske vlade o tem, da se je Trumpov sodelavec njihovim diplomatom hvalil o tem, da ima Trumpova kampanja dobre zveze z Rusi, od katerih bodo dobili negativne informacije o demokratki Hillary Clinton.

Trump po spletu napadal preiskovalce

Trump je skozi preiskavo ruske afere prek Twitterja intenzivno napadal preiskovalce, med njimi najbolj agenta Petra Strzoka in pravnico ministrstva za pravosodje Liso Page, ki sta si izmenjavala sporočila proti Trumpu, češ da ne more biti res, da bo postal predsednik najmočnejše države na svetu. Imela sta tudi ljubezensko razmerje.

Strzoka so odpustili zaradi predaje informacij medijem in trenutno poteka njegova tožba proti ministrstvu oziroma FBI zaradi krivične prekinitve delovnega razmerja. Potem ko je Mueller, ki je iz svoje ekipe preiskovalcev odpustil Strzoka takoj, ko je izvedel za sporočila in razmerje z Pageovo, končal svojo preiskavo, je Barr naznanil, da bo uvedel preiskavo preiskave. Nalogo je zaupal zveznemu tožilcu iz Connecticuta Johnu Durhamu, ki jo je doslej vodil brez velike medijske odmevnosti.

Ustrezne preiskave je že opravil glavni inšpektor pravosodnega ministrstva, ki je pristojen za tovrstne zadeve, vendar ugotovitve še niso javne, ker iz njih odstranjujejo občutljive zadeve nacionalne varnosti. Doslej ni prišlo v javnost nič, kar bi kazalo na kršenje zakonov med preiskavo.

Durhamova prekvalifikacija preiskave iz administrativne v kazensko pomeni, da lahko sestavi veliko poroto in ji prinaša material za potrjevanje obtožnic. Velika porota bo tudi zasliševala priče. Za zdaj ni jasno, ali Durham že ima na muhi koga, ki bo deležen kazenske obtožnice, ali samo sumi, da bi se to lahko zgodilo.

Demokratu prepričani, da Trump zlorablja položaj

Za demokrate ni nobenega dvoma, da Trump spet zlorablja položaj za preganjanje političnih nasprotnikov. "Medijska poročila sprožajo nove globoke skrbi, da je Barrovo pravosodno ministrstvo izgubilo neodvisnost in postalo orodje za Trumpovo politično maščevanje. Če je to res, bo vladavina prava v ZDA utrpela nepopravljivo škodo," sta sporočila predsednika odborov za pravosodje in obveščevalne zadeve v predstavniškem domu kongresa Jerry Nadler in Adam Schiff.

Trumpova svetovalka Kellyanne Conway nasprotno trdi, da gre za preiskavo, ki je v interesu javnosti in ni politična. "Ali so ljudje na najvišjih ravneh ministrstva za pravosodje in FBI izkoriščali položaj in izdali javno zaupanje s poskusom vpletanja v volitve 2016? Je prišlo do oviranja pravosodja? Se je uničevalo dokaze? Mislim, da nas to vse zanima," je sporočila Conwayjeva.

Pri tem je problem le v tem, da se v volitve leta 2016 po doslej dostopnih dokazih ni vpletal nihče razen Rusije. Preiskava FBI je bila pred volitvami tajna. Povsem drugače se je FBI pod vodstvom Comeyja obnašal do Clintonove s preiskavo elektronske pošte.

Proti Trumpu sedaj poteka preiskava pred ustavno obtožbo, ker je potem ko je ruska afera potihnila, podžigal teorijo zarote, da se je v volitve vpletala Ukrajina, od katere je v zameno za vojaško pomoč zahteval preiskavo o tem in preiskavo sina političnega nasprotnika Josepha Bidna. Brez tega si demokrati ustavne obtožbe ne bi upali sprožiti.