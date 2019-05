Nancy Pelosi predlaga intervencijo za Donalda Trumpa

Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je na novinarski konferenci po sredinem izpadu predsednika ZDA Donalda Trumpa, ta je prekinil sestanek o financiranju obnove infrastrukture in dejal, da se ne gre več, dokler ga ne prenehajo preiskovati, predlagala "intervencijo" sodelavcev in svojcev.

Ta izraz Američani med drugim uporabljajo, ko prijatelji ali družinski člani posredujejo, da pomagajo svojcu, ki ima duševne težave. Trump na novo izzivanje demokratke iz Kalifornije ni nemudoma odgovoril, je pa jutranjo serijo tvitov porabil za kritike demokratov, da zapravljajo čas s preiskavami, namesto da bi delali to, za kar so bili izvoljeni.

"V dobro države"

Nancy Pelosi je na novinarski konferenci opisala vrsto vihravih eksplozij Trumpa, s katerimi poskuša spremeniti teme med preiskavami in nelaskavimi novicami. "Želela bi si, da njegova družina, vlada ali osebje izvedejo intervencijo v dobro naše države. Morda pa potrebuje nekaj dopusta," je dejala demokratka.

Nancy Pelosi Foto: Reuters Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je pred tem dejala, da je naravnost noro razmišljati o infrastrukturi v obdobju, ko Pelosijeva predsednika obtožuje pometanja zadev pod preprogo oziroma prikrivanja dejstev. Pelosijeva je to storila v sredo zjutraj, kar je Trump uporabil za prekinitev sodelovanja.

Trump je v sredo prišel na napovedani sestanek o obnovi propadajoče infrastrukture ZDA, kar je verjetno edina tema, v zvezi s katero lahko z demokrati najde soglasje. Vendar pa je ob prihodu v sobo Bele hiše, kjer ga je čakalo demokratsko vodstvo, povedal, da z njimi ne bo več sodeloval pri ničemer, dokler ga ne nehajo preiskovati.

Moli za predsednika države

S svojim stališčem je potem prek dopisnikov Bele hiše seznanil tudi Ameriko in svet. Pelosijeva je v sredo dejala, da moli za predsednika in ZDA, zaskrbljeni pa so zdaj tudi senatni republikanci, ki so poleg družine tisti, ki lahko izvedejo prej omenjeno intervencijo.

Med drugim bo treba sprejeti proračun in zadnje zaprtje vlade, ki ga je izzval Trump, ko ni dobil denarja za mejni zid, je povzročilo več politične škode njemu in republikancem kot pa demokratom.

Dogovor o dva tisoč milijard vrednem projektu propadajoče infrastrukture v ZDA je bil sicer od vsega začetka pobožna želja, saj so bili kongresni republikanci po prvem srečanju Trumpa z demokratskim vodstvom nemudoma v zraku, ko so slišali za številko, do katere lahko pridejo le s povečanjem proračunske porabe in s tem že tako ogromnega primanjkljaja, ki je spet dosegel tisoč milijard dolarjev na leto.