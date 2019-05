Trump nekdanjega državnega sekretarja Tillersona označil za neumnega

Washington Post poroča, da je Rex Tillerson na enem od kongresnih zaslišanj za zaprtimi vrati povedal, da je bil Vladimir Putin veliko bolje pripravljen na srečanje ob robu vrha G20 v Hamburgu julija 2017 kot pa predsednik ZDA, ki je bil krepko v podrejenem položaju.

Na tem sestanku so bili še drugi ljudje, med njimi Tillerson, na lanskoletnem vrhu v Helsinkih pa sta bila Donald Trump in Putin razen prevajalcev sama v sobi. Ameriški analitiki se nad Tillersonovo informacijo ne čudijo, saj Putin velja za sposobnega politika, ki zadev ne prepušča naključju, Trump pa se ne potruditi niti, da bi prebral opomnike, ki mu jih dajo na mizo, če tam ni fotografij in omemb njegovega imena.

To je tudi sam priznal pred vrhom z voditeljem Severne Koreje Kim Jongom-unom. "Mislim, da se mi ni treba preveč pripravljati. Gre za odnos, za pripravljenost nekaj narediti. Ne gre za priprave, ampak če ljudje želijo, da se nekaj zgodi," je razložil predsednik ZDA.

Trump odpuščene ministre pospremi z žalitvami o nesposobnosti in neumnosti

Trump je včasih trdil, da je njegova vlada sestavljena iz najboljših, najpametnejših in najsposobnejših ljudi, česar pa že več mesecev ne dela, saj odpuščene ministre in druge člane vlade pospremi z žalitvami o nesposobnosti in neumnosti.

Tudi Tillersonova "neumnost" je, kot kaže, prišla do izraza šele, ko je moral oditi iz vlade predsednika, ki ga je na sestanku v Pentagonu zaradi modrovanj o zunanji politiki in vojski označil za butastega.

Američane, ki verjamejo Trumpu, bi moralo počasi skrbeti, koliko neumnih ljudi je v njegovi vladi in tudi sicer, saj je na primer Tillerson pred prihodom k Trumpu vodil eno največjih naftnih korporacij na svetu Exxon Mobil.

Trump je tokrat pozabil ozmerjati Washington Post z lažnimi novicami, ampak je tvitnil naravnost proti Tillersonu. "Rex Tillerson, neumen kot noč in popolnoma slabo pripravljen in opremljen za položaj državnega sekretarja, si je izmislil zgodbo (bil je odpuščen), da je bil Vladimir Putin na srečanju v nemškem Hamburgu bolje pripravljen. Mislim, da se Putin s tem ne bi strinjal. Poglejte, kako dobro gre ZDA," je tvitnil Trump.

V ZDA aretirali bankirja, ki si je kupoval položaj v Trumpovi vladi

FBI je v New Yorku aretiral 54-letnega bankirja Stephena Calka, ki je na položaju glavnega izvršnega direktorja banke Federal Savings v Chicagu odobril 16 milijonov dolarjev tveganega posojila Paulu Manafortu, od katerega je pričakoval, da mu najde udoben položaj v Trumpovi vladi.

Nekdanji vodja Trumpove predsedniške kampanje Manafort je pred volitvami novembra 2016 pritiskal na Trumpovega zeta Jareda Kushnerja, da prepriča tasta, naj Calka postavi na položaj sekretarja kopenske vojske ZDA, čeprav je imel bankir višje ambicije.

Manafortu je dal seznam položajev, ki bi jih rad zasedal, med njimi ministra za finance ali namestnika, ministra za trgovino ali ministra za obrambo. Nanizal je tudi 19 veleposlaniških položajev, na primer v Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji in Italiji.

Calk je potem januarja 2017 opravil pogovor za civilnega šefa kopenske vojske ZDA pri Trumpovi ekipi za tranzicijo v New Yorku, vendar je potegnil kratko, čeprav je Manafort potem posojilo dobil. Sedaj mu grozi še zapor zaradi podkupovanja.

Manaforta - in s tem tudi Calka - je ujela preiskava ruskega vpletanja v ameriške volitve na strani Trumpa proti Hillary Clinton. Manafort trenutno služi sedem in pol let zaporne kazni zaradi finančnega kriminala in neprijavljenega lobiranja za tuje interese.