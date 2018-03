Trump odstavil zunanjega ministra Tillersona

"Mike Pompeo, direktor Cie, bo postal naš novi državni sekretar. Opravljal bo fantastično delo! Hvala Rexu Tillersonu za njegovo delo. Gina Haspel bo postala nova direktorica Cie, prva ženska do zdaj. Čestitke vsem!" je prek Twitterja sporočil predsednik ZDA Donald Trump.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!