Trumpova vlada bi nezakonitim priseljencem odvzela socialna stanovanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrstvo za stanovanja in urbani razvoj ZDA je pripravilo predlog izselitve družin, katerih člani so tudi nezakoniti priseljenci, iz stanovanj, katerih stanovalci prejemajo zvezno pomoč pri plačevanju najemnine. Demokrati so ogorčeni, republikanci pa pravijo, da morajo imeti prednost pri socialnih stanovanjih državljani.

Novo politiko je v odboru za finance predstavniškega doma kongresa razlagal minister za stanovanja Ben Carson, ki je demokratske kritike pozval, naj razložijo revnim državljanom ZDA, zakaj morajo leta dolgo čakati na socialna stanovanja, ki jih zasedajo nezakoniti priseljenci.

Carson zagotovil, da ljudi ne bodo takoj metali na cesto

Poleg tega je Carson zagotovil, da ljudi ne bodo takoj metali na cesto, ampak bodo omogočili pol leta čakalne dobe, ki se lahko dvakrat podaljša, dokler družine na seznamu za izselitev ne najdejo drugega stanovanja. Po njegovih besedah je to več kot dovolj časa, da kongres potrdi celovito reformo sistema priseljevanja.

Ta izjava je bila po mnenju demokratov namerno cinična, saj kongres ni sposoben sprejeti reforme vse od 80. let prejšnjega stoletja ne glede na to, kdo je v Beli hiši. To ni uspelo republikancu Georgeu Bushu mlajšemu, niti demokratu Baracku Obami, zanesljivo pa ne bo niti Donaldu Trumpu.

Newyorška kongresnica Carsonov predlog označila za ostudnega in nečloveškega

Newyorška kongresnica Carolyn Maloney je Carsonov predlog označila za ostudnega in nečloveškega, saj bo neposredna posledica 55 tisoč otrok na cesti. Nova politika bi sicer prizadela 25 tisoč gospodinjstev oziroma stanovanj. To brezdomske krize v ZDA ne bo rešilo, republikanski odgovor nanjo pa ni gradnja dodatnih stanovanj za revne družine, ampak metanje družin na cesto.

Zvezni zakon že zdaj prepoveduje dodelitev socialnih stanovanj nezakonitim priseljencem, nova politika pa bi prizadela mešane družine, torej družine, v katerih so tako državljani ZDA kot nezakoniti priseljenci. Ponavadi je tako, da sta oba starša ali eden nezakonita priseljenca, otroci pa imajo ameriški potni list. Največ takšnih stanovanj je v New Yorku, Kaliforniji in Teksasu.