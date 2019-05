Trumpova ministra zagotovila, da si ZDA ne želijo vojne z Iranom

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo in vršilec dolžnosti obrambnega ministra Patrick Shanahan sta vodilne kongresnike obeh strank v torek za zaprtimi vrati seznanila s strategijo Bele hiše do Irana, demokrati pa so za vsak primer poklicali še dva nekdanja uradnika iz prejšnje ameriške vlade pod vodstvom nekdanjega predsednika Baracka Obame.

Vršilec dolžnosti obrambnega ministra Patrick Shanahan je zagotovil, da zadnji ukrepi ZDA nikakor niso namenjeni vojni, ampak so jih sprejeli zaradi odvračanja Irana od napadov na ameriške sile. Kot je poudaril, v Washingtonu ne bodo šli v vojno z Iranom in si želijo preprečiti stopnjevanje napetosti. Obljubil je tudi, da bodo v prihodnje opravljali boljše delo pri obveščanju kongresa in javnosti.

Demokrati jezni zaradi obnašanja Pompea

Shanahan se je obnašal pomirljivo in kooperativno, saj ga senatna potrditev na položaj obrambnega ministra še čaka, demokrati pa so po sestanku za zaprtimi vrati izražali jezo nad obnašanjem državnega sekretarja Mika Pompea, ki naj bi bil vzvišen in aroganten. Na vprašanje, zakaj niso že prej poročali kongresu, naj bi Pompeo odgovoril, da so bili zaposleni in da niso imeli časa.

Demokrati so po sestanku za zaprtimi vrati izražali jezo nad obnašanjem državnega sekretarja Mika Pompea, ki naj bi bil vzvišen in aroganten. Foto: Reuters

Pompeo naj bi največ časa porabil za razlago o tem, kako slabo se obnaša Iran. Demokrati so ga prekinili, da vedo, da je Iran slab, vendar jih bolj zanima, kakšna je politika ali strategija ameriške administracije za prihodnje odnose s to državo. Po sestanku so poudarili, da pravega odgovora niso dobili.

Trump ameriško invazijo na Irak označil za katastrofo

Ameriški predsednik Donald Trump je glede Irana s svojimi izjavami enkrat bojevit, drugič pa pomirljiv. Glede odnosov med Washingtonom in Teheranom je za zdaj zanesljivo le to, da si za trd pristop do Irana najbolj prizadeva Trumpov svetovalec za nacionalno varnost John Bolton. Ta je bil tudi eden od režiserjev invazije na Irak leta 2003, ki jo je Trump leta 2016 označil za katastrofo.

ZDA so proti Iranu poslale bojno skupino z letalonosilko Abraham Lincoln, več bombnikov in v okolici nameščajo rakete vrste patriot. Shanahan je zatrdil, da je to posledica kredibilnih groženj, vendar tudi on ni bil bolj natančen.

Trumpov svetovalec za nacionalno varnost John Bolton je bil tudi eden od režiserjev invazije na Irak leta 2003. Foto: Reuters

Za nekdanje uradnike vlade Baracka Obame je najbolj kredibilna grožnja stabilnosti na Bližnjem vzhodu Trumpova vlada. Nekdanji direktor obveščevalne agencije Cia John Brennan je kongresnikom razložil, da si Iran ne želi vojne, vendar si vodstvo države ne more dovoliti videza kapitulacije pred Trumpom.

Republikanci podpirajo Trumpa, demokrati mu pripisujejo krivdo za nastale razmere

Wendy Sherman, glavna ameriška pogajalka pri iranskem jedrskem sporazumu, od katerega je Trump odstopil, je dejala, da nepremišljena in brezobzirna politika Trumpove vlade škodi kredibilnosti ZDA in spodkopava zmerne sile v Iranu. Po njenem prepričanju je šlo vse po zlu, odkar je Trump odstopil od jedrskega sporazuma. Na drugi strani je za republikance, kot je na primer senator iz Utaha Mitt Romney, politika Washingtona do Irana več kot ustrezna.