Trump upa, da mu ne bo treba v vojno z Iranom

Ameriški predsednik Donald Trump je že v sredo sporočil, da je prepričan, da si bo Iran kmalu zaželel pogovorov, kar je v nasprotju s tem, kar dela njegova vlada od 5. maja naprej, ko je svetovalec za nacionalno varnost John Bolton naznanil, da ZDA v Perzijski zaliv pošiljajo letalonosilko Abraham Lincoln.

Republikanci in demokrati zaskrbljeni pred morebitnim spopadom z Iranom

Razlog za to naj bi bile številne "skrb vzbujajoče in poslabšane indikacije ter opozorila", vendar Bolton ni razložil, kaj to pomeni. Njegovi kritiki menijo, da ustvarja umetno krizo, podobno tisti, pri kateri je sodeloval leta 2003, preden so ZDA napadle Irak. Zaostrovanje z Iranom je ameriške kongresnike obeh strank ujelo na levi nogi in zahtevajo več informacij, ne glede na to, da med njimi ni nobenega posebnega zaveznika Irana.

Trump je v zadnjih dneh zanikal, da bi med njim in njegovim svetovalcem za nacionalno varnost Johnom Boltonom obstajala trenja. Foto: Reuters

V četrtek so voditelji obeh strank v kongresu dobili zaupno poročilo, tako republikanci kot demokrati pa so zaskrbljeni, da Trumpova vlada ne bi storila česa, kar bi jih potisnilo v oboroženi spopad. Domači mediji, ki se sklicujejo na neimenovane vladne vire, sicer poročajo o domnevnih napadih ali sabotažah v morju pri Združenih arabskih emiratih, napetosti pa povečujejo napadi na savdsko naftno infrastrukturo, ki jih izvajajo hutijski uporniki iz Jemna.

Ti imajo podporo Irana, vendar pa so podobne napade izvajali, še preden je Bolton napotil letalonosilko v Perzijski zaliv. Savdska Arabija jih namreč že več let intenzivno bombardira.

Trump zanikal, da bi obstajala trenje med njim in Boltonom

Za zdaj kaže, da vojne ne bo še najmanj do torka, ko naj bi senat dobil zaupno poročilo o dogajanju, podobno poročilo pa zahteva tudi predstavniški dom kongresa. Spomnimo, da je Trump med predsedniško kampanjo kritiziral ameriške vojne na Bližnjem vzhodu in jih celo označil za neumne.

Ameriški predsednik je v zadnjih dneh zanikal, da bi obstajala trenja med njim in Boltonom. Pred dnevi je priznal, da mora svojega svetovalca malce miriti, vendar ima poleg ljudi, kot je Bolton, še druge, ki zadeve potiskajo v drugo smer, na koncu pa je on tisti, ki bo sprejel odločitev.

Težave je sicer začel Trump, ko so se ZDA lani umaknile iz iranskega jedrskega sporazuma s svetovnimi silami z utemeljitvijo, da ta ni zadosten, ker ne zadeva iranskih raketnih programov in motečih dejavnosti na Bližnjem vzhodu. Nato je uradni Washington spet začel uvajati sankcije proti Iranu.

Iz Savdske Arabije medtem prihajajo pozivi k natančnim ameriškim zračnim napadom na Iran. Veleposlanik Irana pri ZN Madžid Taht Ravanči je medtem v četrtek za ameriško javno televizijo dejal, da njegove države stopnjevanje napetosti v regiji niti najmanj ne zanima, ob tem pa poudaril, da ima Iran pravico do samoobrambe.