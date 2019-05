Demokrati bi odstavili ameriškega pravosodnega ministra Barra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški pravosodni minister William Barr je v sredo v senatnem odboru za pravosodje, ki ga vodijo republikanci, pojasnjeval, kako je prišel do sklepa, da ameriški predsednik Donald Trump ni storil nič nezakonitega, ko je govoril in ukrepal proti preiskavi ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016.

Pod ostrimi vprašanji demokratov se je nekajkrat malce zapletel, na primer takrat, ko je dejal, da ni vedel, da se posebni tožilec Robert Mueller in njegova ekipa tožilcev ne strinjata s povzetkom, ki ga je sam sestavil po prejemu sklepnega preiskovalnega poročila.

Barr priznal, da je Rusija posegla v volitve

Barr je zapisal, da Trumpova kampanja ni sodelovala z Rusi, čeprav je priznal, da je Rusija posegla v ameriške predsedniške volitve. Ob tem je zapisal, da Mueller predsednika glede oviranja preiskave, ki je sicer kaznivo dejanje, ni ne obtožil ne opral krivde. Menil je, da je Mueller odločitev o tem prepustil njemu, zato je sklenil, da ni elementov kaznivega dejanja.

Nato pa je Mueller poslal Barru pismo, v katerem je zapisal, da njegov povzetek preiskovalnega poročila v celoti ne zajema konteksta, narave in vsebine preiskave, kar je vprašanje oviranja preiskave spet vrglo v ospredje in okrepilo pritisk demokratov, naj člani demokratske stranke v kongresu sprožijo postopek odstavitve Trumpa.

Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi Foto: Reuters

Predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi je Barra nato obtožila laganja, med drugim zato, ker je pod prisego dejal, da se ni zavedal tega, da se Mueller in njegovi tožilci ne strinjajo z njegovim povzetkom poročila, čeprav je po njenih besedah jasno, da se je tega zavedal, saj naj bi dobil Muellerjevo pismo dva oziroma tri dni po objavi povzetka.

Pravosodni minister ni prišel na zaslišanje v pravosodni odbor

Barr bi moral v četrtek na zaslišanje v pravosodni odbor predstavniškega doma, vendar ga ni bilo, ker se ni strinjal s tem, da bi ga zasliševali tudi pravni strokovnjaki. Namesto tega je želel minister odgovarjati le na vprašanja kongresnikov. Republikanci so v luči zadnjih dogodkov ogorčeni, ker demokrati še vedno ohranjajo Muellerjevo preiskavo pri življenju, demokrati pa so ogorčeni, ker Barr očitno ščiti Trumpa kot njegov odvetnik in se ne obnaša kot pravosodni minister ZDA.

Barr je namreč v senatu večkrat dejal, da so bila Trumpova dejanja proti preiskavi iskrena dejanja nedolžnega človeka, ki je čutil, da ga po krivem preganjajo. V začetku aprila je celo dejal, da se je leta 2016 vohunilo za Trumpovo kampanjo.

Ameriški analitiki menijo, da morda pri tem ne gre toliko za obrambo Trumpa, ampak za trdno prepričanje Barra o premoči izvršne oblasti nad zakonodajno. Pelosijeva je pod pritiskom, naj začne postopek odstavitve Trumpa, kar še vedno ni modra politična ideja, saj ga republikanska večina v senatu ne bo odstavila. Vse bolj pa kaže, da lahko pričakujemo odstavitev Barra.