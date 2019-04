Trump bi prosilcem za azil zaračunaval takso za vstop v ZDA

Večina migrantov, ki si želijo v ZDA, beži od doma zaradi nasilja in revščine in kot taki nimajo denarja. Tiskovni predstavnik visokega komisarja ZN za begunce Charlie Yaxley je sporočil, da je pravica do azila ena od temeljnih človekovih pravic in ljudem je treba to pravico omogočiti. Za zdaj še ni jasno, koliko bi Trump rad pobral revežem za vstop v ZDA.

Trump je pred volitvami leta 2016 obljubljal, da bo ustavil nezakonito priseljevanje v ZDA s čudovitim zidom na meji z Mehiko, vendar pa je število nezakonitih prestopov meje v zadnjih mesecih začelo spet naraščati. Marca so aretirali ali pa zavrnili vstop v ZDA več kot 100.000 osebam, kar je največ v 12 letih.