Pravosodni minister ZDA zaslišan v senatu zaradi Muellerjevega poročila

Predsednik Donald Trump je začetek zaslišanja Willliama Barra pospremil s serijo skoraj 60 tvitov proti Muellerjevi preiskavi in demokratom, predvsem pa za objavo tvitov gasilcev iz ZDA, ki mu izražajo podporo. Analitiki menijo, da zato, ker ga skrbi podpora, ki jo med njimi nabira nekdanji podpredsednik ZDA Joe Biden, ki je trenutno njegov najverjetnejši demokratski protikandidat za volitve 2020.

Vprašanje o oviranju preiskave odprto

Barr je prišel v senat dan potem, ko so ameriški mediji objavili Muellerjevo pismo, v katerem kritizira Barrovo interpretacijo njegovega preiskovalnega poročila glede Trumpovega oviranja preiskave oziroma pravosodja. Mueller je sklenil, da Trump ni neposredno sodeloval z Rusi, niti njegova kampanja. Vprašanje o oviranju preiskave pa je pustil odprto.

Pravosodni minister William Barr. Foto: Reuters

Republikanski senatorji poudarjajo, da če ni zločina, ki bi bil podlaga za oviranje preiskave, potem tudi oviranja ni bilo. Ta razlaga je politična in ohlapna, saj zakon določa, da nekdo lahko ovira preiskavo, četudi ni storil nič narobe, če je ob tem imel kriminalni ali zloben namen. Barr trdi, da tega namena pri Trumpu ni bilo mogoče ugotoviti.

Demokrati so mu potem nizali primere, kot je odpustitev direktorja FBI Jamesa Comeyja, nenehno laganje, pritiske na pravosodnega ministra Jeffa Sessionsa in ukaze podrejenim, da odpustijo Muellerja in potem pritisk na podrejene, da o tem lažejo. Barr je vztrajal, da z vidika zakona kriminalnega namena pri tem ni ugotovil.

Več kot 400 strani dolgo poročilo

Dejal je tudi, da je bil presenečen, da mu je Mueller prepustil odločanje o tem, ali je Trump oviral preiskavo, kar bi bilo kaznivo dejanje za odstavitev s položaja. Ko se je soočil s tem, je z namestnikom Rodom Rosensteinom pregledal več kot 400 strani dolgo poročilo in ugotovil, da oviranja preiskave ni bilo.

Podoba, ki nastaja o Trumpu, je podoba človeka, ki ni skušal ovirati in zapreti preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016, ker bi se bal, da bo razkrito njegovo sodelovanje z Rusi ali predsednikom Vladimirjem Putinom.

Posebni tožilec Robert Mueller. Foto: Reuters

Kot je Muellerjevim preiskovalcem med drugim povedala njegova dolgoletna sodelavka iz New Yorka in kasneje v Beli hiši Hope Hicks, je Trump odpuščal ali skušal odpustiti vpletene v preiskavo, ker enostavno ni mogel sprejeti dejstva, da naj bi njegova zmaga proti demokratki Hillary Clinton nastala s pomočjo prevare.

Vprašanje o tem, ali se je Rusija s kampanjo dezinformacij in krajo podatkov z demokratskih računalnikov vpletala v kampanjo, je rešeno tudi za republikanske senatorje, ki si prizadevajo zaščititi Barra in Trumpa. Temu sicer ne verjamejo le še najbolj zvesti podporniki Trumpa in gledalci televizije Fox News.

Rusko vpletanje brez vsakega dvoma potrjuje tudi Barr

Odprto ostaja morda le še vprašanje motivacije. Ali so Rusi pomagali Trumpu, ker so si ga resnično želeli na položaju, ali pa le zaradi tega, da vnesejo razdor v ZDA in med Američane. Večina se strinja, da je šlo za vnašanje razdora, kar bi oslabilo ZDA na mednarodnem odru in olajšalo pritisk na Rusijo zaradi Ukrajine. Trumpovi nastopi proti zvezi Nato so bili za Moskvo dodaten bonus.

Demokrati, ki zahtevajo tudi zaslišanje Muellerja, v bistvu z vidika oviranja preiskave brcajo mrtvega konja, a bodo s tem seveda nadaljevali vse do volitev z namenom, da Trumpa prikažejo v slabi luči. Barra bodo zaslišali tudi v predstavniškem domu, kjer zahtevajo tudi zaslišanje Muellerja in številnih drugih.

Foto: Reuters

Trump in zavezniki bodo medtem do volitev nadaljevali z razlago, da je bila preiskava ruskega vpletanja oziroma sodelovanja z Rusi nezakonita od samega začetka in politično motivirana. Pravosodno ministrstvo pod Barrovim vodstvom opravlja ustrezne preiskave.

Trump nadaljuje s poudarjanjem, da ni bilo sodelovanja z Rusi, od samega začetka pa povsem zanemarja dejstvo, da so se Rusi vpletali v ameriške volitve, da vnesejo razdor s tem, da mu pomagajo proti Clintonovi.

Mueller, ki si ni upal obtožiti Trumpa za oviranje preiskave, je v svojem poročilu zapisal, da pomanjkanje zločina (sodelovanje z Rusi) ni dovolj, da Trumpa opere krivde glede oviranja preiskave. Motivacija za to naj bi bil strah, da bodo ljudje dvomili v legitimnost njegove velike zmage.