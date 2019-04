Kongresni demokrati vztrajajo pri objavi celotnega Muellerjevega poročila

Predsednik odbora za pravosodje predstavniškega doma ameriškega kongresa Jerry Nadler je v ponedeljek spet zahteval, da kongres in javnost dobita celotno in necenzurirano preiskovalno poročilo posebnega tožilca Roberta Muellerja o ruskem vpletanju v ameriške predsedniške volitve leta 2016.

Jerry Nadler se zaveda, da bo to težko, zato je napovedal verjetnost izdaje kongresnih nalogov. Posebni tožilec Robert Mueller je od leta 2017 preiskoval rusko vpletanje v volitve na strani kasnejšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in poročilo predal pravosodnemu ministru Williamu Barru.

Pravosodni minister ne namerava objaviti celotnega poročila

Barr ne namerava objaviti celotnega poročila. Poznavalci poudarjajo, da to zavrača zaradi morebitnih očitkov za Trumpa in njegovo predvolilno kampanjo. Trenutno naj bi potekal proces pregleda poročila in cenzuriranje občutljivih podatkov, menda glede preiskovalnih postopkov in zaščite prič.

Posebni tožilec Robert Mueller je zaradi spletne kampanje v korist Trumpa in vdorov v demokratske računalnike vložil več obtožnic proti Rusom. Foto: Reuters

Barr je kongresu poslal povzetek 400 strani dolgega poročila, na podlagi katerega je Trump razglasil, da je nedolžen, čeprav ruskega vpletanja v ameriške volitve ni mogel zanikati. Pravosodni minister je v povzetku sicer zapisal, da Muellerjevo poročilo ni obtožilno za predsednika glede oviranja pravosodja, vendar pa da ga tudi ni opralo krivde.

Trump poziva, naj bo poročilo objavljeno

Mueller je zaradi spletne kampanje v korist Trumpa in vdorov v demokratske računalnike vložil več obtožnic proti Rusom. Glede na Barrov povzetek Trumpova kampanja pri tem ni aktivno sodelovala, ob tem pa tudi ni prijavila ruskih poskusov sodelovanja v kampanji proti demokratki Hillary Clinton.

Trumpovi republikanski zavezniki v kongresu nočejo objave celotnega poročila. Senat je že blokiral poskus skupne zahteve po njegovi objavi s predstavniškim domom. Trump medtem govori, naj objavijo poročilo, vendar s tem po mnenju opazovalcev ne misli resno.

Pravosodni odbor predstavniškega doma naj bi sedaj v sredo glasoval o izdaji poziva za celotno poročilo in o izdaji pozivov na zaslišanje Trumpovih nekdanjih sodelavcev, kot so Steve Bannon, Hope Hicks, Reince Priebus, odvetnik Don McGahn in drugi. Obeta se dolg pravosodni boj med izvršno in zakonodajno vejo oblasti, nadaljevanje zaslišanj v predstavniškem domu in "politična" predstava, ki bo trajala vsaj do predsedniških volitev prihodnje leto.