Nekdanji agent FBI iz ruske afere toži zaradi odpustitve

Nekdanji agent FBI Peter Strzok, ki je zaradi kritičnega odnosa do predsednika ZDA Donalda Trumpa ostal brez službe, je v torek na zveznem sodišču v Washingtonu zaradi tega vložil tožbo. Strzok trdi, da je FBI popustil pod političnim pritiskom Trumpa in njegovih privržencev.

Strzok trdi, da so ga neupravičeno odpustili zaradi izražanja političnih stališč, pravosodno ministrstvo ZDA pa naj bi kršilo njegove pravice do zasebnosti, ko je objavilo njegova elektronska sporočila. Objavljena so bila sporočila med njim in pravnico FBI Liso Page, s katero sta imela zunajzakonsko ljubezensko razmerje. Oba, še posebej pa Liso Page, je skrbela možnost, da bo Trump res zmagal na volitvah 2016.

Strzok je bil vpleten že v preiskavo elektronske pošte demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton, kasneje pa je bil del ekipe, ki je preiskovala rusko vpletanje v ameriške volitve na strani Trumpa. Posebni tožilec Robert Mueller ga je odstranil iz ekipe, ko je izvedel za dopisovanje s Pageovo, FBI pa mu je lani avgusta prekinil delovno razmerje.

Strzok je veteran protiobveščevalnih preiskav FBI

Foto: Reuters Strzok zahteva ponovno zaposlitev in zaostale plače ter priznanje vlade, da mu je kršila pravice. "Kampanja javnega obrekovanja je prispevala k odločitvi za nezakonito odpustitev kakor tudi k pogostemu nadlegovanju v javnosti in na internetu in grožnjami z nasiljem proti Strzoku in družini, ki se še vedno nadaljujejo," piše v tožbi.

Strzok je veteran protiobveščevalnih preiskav FBI, njegova sporočila pa je odkril generalni inšpektor pravosodnega ministrstva med preverjanjem preiskave proti Clintonovi.

Trumpovi podporniki zaradi Strzoka mečejo dvom na sklep preiskave, da Clintonova ni kršila zakonov in nacionalne varnosti, ter napeljujejo, da je Strzok vir preiskave Trumpa. Preiskava se je začela, ker se je Trumpov sodelavec hvalil naokrog, da imajo na svoji strani Ruse.

Komisija predlagala, da Strzoka degradirajo in suspendirajo

Generalni inšpektor pravosodnega ministrstva je okregal Strzoka in Pageovo zaradi sporočil, vendar ni ugotovil, da bi bila preiskava Clintonove kompromitirana, ker je bil Strzok skupaj z večino Američanov zgrožen ob misli na Trumpovo zmago na predsedniških volitvah.

Disciplinska komisija je predlagala, da se Strzoka degradira in za nekaj časa suspendira brez plače.

Namestnik direktorja FBI David Bowdich pa je to zavrnil, Strzoku onemogočil pritožbo in ga odpustil. Tožba trdi, da zaradi tega, ker se je ustrašil poplave Trumpovih tvitov in zahtev, da se Strzoka odpusti.

Tožba trdi, da to ni prav, ker so drugi uradniki FBI, ki so po drugi strani odkrito podpirali Trumpa, obdržali svojo zaposlitev, Bela hiša pa ni na primer odpustila Trumpove svetovalke Kellyanne Conway, ki je kršila zakonsko prepoved političnih aktivnosti vladnih uslužbencev.

Največji problem je bilo sicer Strzokovo sporočilo Pageovi, ki je bila povsem obupana nad možnostjo Trumpove izvolitve, da ga bodo ustavili. Strzok je razložil, da je s tem mislil na volivce, Trump in njegovi pa, da je mislil nase in na FBI.