Roland Žel ima bogate izkušnje z vodenjem organizacij v javnem in zasebnem sektorju ter se osredotoča na učinkovitost, strateški razvoj in krizno upravljanje. Dolgoletne izkušnje na vodstvenih položajih je pridobival na ministrstvu za obrambo, kjer je med drugim opravljal funkcijo generalnega direktorja direktorata za obrambne zadeve in direktorata za obrambno politiko.

Sodeloval je pri ključnih reorganizacijah, strateškem načrtovanju in mednarodnem sodelovanju. Kot direktor hčerinskih družb Telekoma Slovenije, TSmedia in Planet TV je vodil prestrukturiranje in reorganizacijo poslovanja, s katerima je izboljšal finančne rezultate, in s svojim pristopom doprinesel k pozitivni spremembi delovanja obeh podjetij.

"Veselim se ponovne priložnosti, da vodim družbo TSmedia in sodelujem z ekipo pri nadaljnjem razvoju. Naš cilj ostajajo rast, inovacije in zagotavljanje vrhunskih storitev za oglaševalce in poslovne partnerje. TSmedia že več kot dve desetletji pomembno soustvarja medijski prostor v Sloveniji ter svojim uporabnikom zagotavlja kakovostne in verodostojne vsebine. Poseben poudarek bomo namenili razvoju novih, inovativnih produktov, s katerimi bomo sledili globalnim digitalnim trendom. Splet postaja osrednji komunikacijski kanal, ki preoblikuje medijsko krajino, naša naloga pa je ustvariti rešitve, ki bodo pritegnile mlajše uporabnike in hkrati zadovoljile potrebe najzahtevnejših strank," je dejal Žel.

Igor Gajster, ki je podjetje uspešno vodil od leta 2022, ostaja v podjetju in bo zdaj opravljal funkcijo direktorja prodaje. Pod njegovim vodstvom je družba TSmedia dosegla številne pomembne mejnike, med katerimi so celostna prenova spletnega portala Siol.net, ki ostaja eden od paradnih konjev podjetja, rast prepoznavnosti in prihodkov ciljanega TV-oglaševanja ter širitev mreže digitalnega zunanjega oglaševanja (DOOH), s čimer TSmedia še utrjuje položaj na trgu in oglaševalcem zagotavlja napredne rešitve.

Dosedanji direktor se zahvaljuje ekipi, partnerjem in strankam za zaupanje in podporo v preteklih letih. Foto: TSmedia

TSmedia je edino podjetje v Sloveniji, ki združuje več digitalnih platform – splet, mobilne naprave, TV- in zunanje zaslone – in prek njih uporabnikom zagotavlja vsebine. S tem povečuje doseg svojih medijev, se razlikuje od konkurence in celovito zaokroža ponudbo digitalnega oglaševanja. Pod svoje okrilje poleg spletnega medija Siol.net vključuje tudi najdi.si, vstopno točko v slovenski splet, poslovni asistent Bizi, uradni Telefonski imenik Slovenije, kontaktni center 1188 in eno največjih mrež zunanjih digitalnih zaslonov v regiji.