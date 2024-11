TSmedia in Telekom Slovenije prejela nagrado Zlati Sempler

TSmedia in Telekom Slovenije sta na 23. medijski konferenci Sempl prejela prestižno nagrado Zlati Sempler v kategoriji Najboljša uporaba podatkov. Na primeru kampanje za Program zvestobe Telekoma Slovenije sta s predvajanjem oglasa na ciljanem TV-oglaševanju na platformi NEO dokazala, da je mogoče z uporabo podatkov in naprednimi tehnološkimi rešitvami za segmentacijo občinstva učinkovito nagovoriti pravo ciljno skupino in doseči zastavljene komunikacijske cilje.

Na 23. konferenci medijskih trendov Sempl, v okviru katere poteka tekmovanje medijskih strategij, so podelili nagrade Sempler. Zlati Sempler v kategoriji Najboljša uporaba podatkov je šel v roke Telekomu Slovenije in TSmedii za projekt Program zvestobe Telekoma Slovenije.

Kategorija najboljša uporaba podatkov je namenjena projektom, ki na podlagi statistike oglaševalske kampanje dokazujejo učinkovito uporabo podatkov za ustrezno medijsko načrtovanje in izbor medija za uspešno nagovarjanje svoje ciljne skupine.

Zmagovalna kombinacija uporabe podatkov in naprednih tehnologij

Telekom Slovenije je v sodelovanju s hčerinsko družbo TSmedia za kampanjo Program zvestobe Telekoma Slovenije izvedel učinkovito oglaševalsko kampanjo prek ciljanega TV-oglaševanja na platformi NEO. Z zmagovalnim projektom sta dokazala, da je s pravilno uporabo podatkov in izbiro ustreznega komunikacijskega kanala mogoče nagovoriti pravo ciljno skupino in povečati prodajne rezultate.

Ciljano TV-oglaševanje ima sposobnost predvajanja TV-oglasov specifični ciljni skupini. Nasprotno od tradicionalnega, linearnega televizijskega oglaševanja, ki enak oglas predvaja vsem gledalcem ne glede na njihove demografske podatke ali interese, ciljano TV-oglaševanje izkorišča sofisticirano analitiko podatkov in digitalne tehnologije za dosego različnih segmentov občinstva.

To blagovnim znamkam omogoča prilagajanje svojih sporočil posameznim gledalcem na podlagi dejavnikov, kot so demografija, vedenje in geografska lokacija. Ciljano TV-oglaševanje na platformi NEO omogoča prikaz videooglasa znotraj ogleda nazaj. Oglas je viden med preklopom na TV-program v živo prek glasovnega upravljanja ali vertikalnega seznama TV-programov.

Kako izkoristiti ciljano TV-oglaševanje

TSmedia in Telekom Slovenije sta se na letošnji konferenci Sempl predstavila tudi s predavanjem Preoblikovanje TV-oglaševanja: Kako izkoristiti ciljano TV-oglaševanje v svojo korist. Nina Bohinc Furlan, vodja prodaje ključnim kupcem pri TSmedia, in Gregor Dovšak, vodja tima razvoja TV-storitev pri Telekomu Slovenije, sta udeležencem na več primerih dobrih praks predstavila, kako s ciljanim TV-oglaševanjem na platformi NEO, ki vključuje napredno segmentacijo, geolokacijo in funkcije, kot je glasovno iskanje, televizija sledi sodobnim trendom ter izboljšuje uporabniško izkušnjo in učinkovitost oglaševanja.