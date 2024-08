Mreža velikanov TSmedie bogatejša za nov zaslon v Postojni

Mreža zunanjih digitalnih zaslonov TSmedie se je povečala za nov zaslon v Postojni. S skupno štiriintridesetimi zunanjimi digitalnimi zasloni, ki so razporejeni po štirinajstih slovenskih mestih in krajih, je mreža velikanov TSmedie največja mreža digitalnih zaslonov v Sloveniji.

Najnovejši digitalni velikan je v Postojni na Tržaški cesti v neposredni bližini glavnega krožišča in je viden v smeri Postojnske jame. Gre za eno najbolj frekventnih lokacij v Postojni, kjer je dnevno viden v povprečju 16.100 mimoidočim.

Štiriintrideset digitalnih velikanov v štirinajstih slovenskih mestih

Zunanji digitalni zasloni TSmedie stojijo v kar štirinajstih slovenskih mestih in krajih. Kar dvanajst zaslonov je razprostrtih po vsej Ljubljani. Postavljeni so na glavnih mestnih vpadnicah, v središču mesta in v nakupovalnem središču BTC, eden pa še na obrobju, na Brezovici pri Ljubljani.

Enajst zaslonov je razporejenih po severovzhodnem delu Slovenije, od tega po trije v Mariboru in Celju, eden na Ptuju, po dva v Murski Soboti in v Vojniku. Po en zaslon stoji v Novem mestu, Kranju, Novi Gorici, Portorožu in Izoli ter zdaj tudi v Postojni, v Kopru pa kar štirje digitalni velikani.

Mreža velikanov TSmedie je največja mreža digitalnih zaslonov v Sloveniji. Foto: TSmedia

Rast investicij v zunanje digitalno oglaševanje

Investicije v zunanje digitalno oglaševanje zunaj doma (ang. Digital out of home oziroma krajše DOOH) se v zadnjih letih znatno povečujejo tako globalno kot tudi v Sloveniji. Podatki Statiste kažejo, da je industrija DOOH trenutno ocenjena na 16,89 milijarde dolarjev (15,13 milijarde evrov), do leta 2023 pa naj bi dosegla vrednost 32,63 milijarde dolarjev (29,23 milijarde evrov). Rastoča urbanizacija, razvoj infrastrukture in nove tehnološke rešitve so razlog za rast naložb v napredno zaslonsko opremo, stroškovna učinkovitost in večja prilagodljivost vsebine pa sta glavna dejavnika za večanje investicij v zunanje digitalno oglaševanje. Rast industrije DOOH beleži tudi IAB Europe, ki kaže na to, da je ta v pokovidnem obdobju poskočila za kar 48 odstotkov.

Slovenija ne zaostaja za globalnimi trendi in prav tako beleži rast investicij v zunanje digitalno oglaševanje. Razloge za rast velja iskati zlasti v razvoju infrastrukture, ki jo v Sloveniji kot ena od vodilnih medijskih hiš zagotavlja prav TSmedia. Svojo mrežo zunanjih digitalnih zaslonov TSmedia nenehno širi in stalno obnavlja ter posodablja že obstoječe zaslone.

DOOH velja za eno od učinkovitejših oblik oglaševanja, saj sporočila na tem mediju dosežejo široko občinstvo. V primerjavi s tradicionalnim zunanjim oglaševanjem je ta tudi okolju prijaznejši, saj ne uporablja papirja in plastike ter ne povzroča izpusta emisij CO2, saj ne vključuje prevoza za distribucijo oglasov. Oglaševanje na DOOH hkrati omogoča tudi dinamično prilagajanje vsebine v realnem času, kar posledično pomeni nižjo porabo energije in virov.