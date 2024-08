Digitalni zaslon omogoča oglaševalcem dostop do inovativnih in učinkovitejših oblik oglaševanja, ki zlahka dosežejo široko občinstvo. Digitalno oglaševanje zunaj doma (DOOH) postaja vse bolj priljubljeno in se zaradi svoje stroškovne učinkovitosti ter zmožnosti prilagajanja ciljnim skupinam hitro razvija.

Zasluge za to imajo tudi naložbe v napredno zaslonsko opremo, urbanizacija, razvoj infrastrukture in uporaba novih tehnoloških rešitev. Poleg tega je DOOH okolju prijazen komunikacijski kanal, kar mu daje še dodatno prednost v primerjavi z drugimi oblikami oglaševanja.

Slika: Kraji, kjer stojijo digitalni zasloni TSmedia v Sloveniji, in število zaslonov

Foto: TSmedia

Industrija DOOH je po podatkih Statiste trenutno ocenjena na 16,89 milijarde dolarjev in naj bi do leta 2030 dosegla vrednost kar 32,63 milijarde dolarjev. Prav tako beleži rast te industrije IAB Europe in naj bi v pokoronskem obdobju poskočila za 48 odstotkov. Naraščajoče zanimanje za to obliko oglaševanja beležimo tudi v Sloveniji, kar kaže na to, da se vedno več oglaševalcev zaveda prednosti, ki jih prinaša DOOH. TSmedia sledi tem trendom in nenehno širi svojo mrežo zunanjih digitalnih zaslonov, ki jih je zdaj že 32 v 13 slovenskih mestih.

Foto: TSmedia Raziskave trga kažejo, da je mnenje strokovnjakov za marketing o vrednosti DOOH zelo pozitivno:

24 odstotkov jih meni, da DOOH predstavlja dobro vrednost,

72 odstotkov se jih strinja, da je DOOH odličen način za povečanje prepoznavnosti blagovne znamke,

67 odstotkov se jih strinja, da DOOH učinkovito cilja prave ljudi ob pravem času, kar povečuje prodajo in uspešnost,

61 odstotkov jih poudarja, da je tudi varnost blagovne znamke velika prednost.

Vir: Vistar Media, Billboard Insider, VEOH

Foto: TSmedia

Letošnjo pomlad je TSmedia prenovila tudi svoj spletni medij Siol.net, ki je že dolgo časa zanesljiv vir informacij za številne uporabnike. Prenova je vključevala spremembo arhitekture strani, kar uporabnikom omogoča izboljšano uporabniško izkušnjo, še posebej na mobilnih napravah. S prenovo je Siol.net postal enostavnejši za uporabo in bolje prilagojen potrebam sodobnih uporabnikov. Rezultati so že vidni, saj je število unikatnih uporabnikov že peti mesec zapored v vzponu, pri čemer se število uporabnikov bliža številki 800 tisoč.

Foto: TSmedia

Poleg tega se povečuje tudi število dnevnih ogledov strani. Povprečna dnevna branost se je z junijskih 1.750.658 povečala na julijskih 1.783.953 (+2 odstotka). Do 11. avgusta je povprečna dnevna branost že dosegla 1.946.046, kar predstavlja dodatno rast za devet odstotkov. Enako vzpodbudni so podatki o številu dnevnih unikatnih uporabnikov, ki je prav tako v porastu.

Vedno bolj bogata ponudba vsebin

Poleg osveženega videza spletne strani Siol.net se je obogatila tudi ponudba vsebin, vključno z novim nepremičninskim portalom S.Nepremičnine. Ta portal uporabnikom ponuja obsežen izbor nepremičninskih oglasov in koristnih nasvetov za iskanje idealnega doma ali poslovnega prostora. Portal beleži stalno rast branosti, ki je med aprilom in julijem v povprečju narasla za devet odstotkov mesečno.

Foto: TSmedia Siol.net je nadgradil tudi TV-spored , kjer je zdaj na voljo izboljšan iskalnik, ki omogoča hitrejše in preprostejše iskanje želenih TV-vsebin. Uporabniki lahko hitro najdejo svoje najljubše oddaje in TV-kanale ali izbirajo med različnimi kategorijami, kot so filmi, šport in dokumentarni filmi, bodisi z vnosom ključnih besed bodisi z izbiro s seznama.

Foto: TSmedia Poleg tega se je Siolov podkast Spotkast, ki je zaživel konec preteklega leta in je nanizal že kar 62 pogovorov, že dobro uveljavil in dosegel 175 tisoč predvajanj na priljubljenih avdio- in videoplatformah ter na Siol.net. Poslušalci v povprečju poslušajo kar 68 odstotkov posamezne oddaje, ki v povprečju trajajo manj kot eno uro.

TSmedia je zavezana k nenehnemu izboljševanju in inovacijam, da zagotovi najboljše možne uporabniške izkušnje. Prizadevanja so usmerjena v posredovanje najnovejših in najrelevantnejših informacij ter v omogočanje, da se oglaševalci povežejo z občinstvom na učinkovit in smiseln način.