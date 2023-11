Največji oglaševalec v Mariboru mora odstraniti digitalne panoje

Potem ko je mariborski zavod za varstvo kulturne dediščine ugotovil, da so Europlakatovi digitalni prikazovalniki oglasov v središču štajerske prestolnice postavljeni nezakonito, je temu pritrdila še medobčinska inšpekcija. Največji oglaševalec v Mariboru, Europlakat, mora oglasne panoje odstraniti, poroča Večer. Na odločitev inšpekcije so se pritožili, pritožbo obravnava občina.

Oglasni panoji, eden na križišču Ulice kneza Koclja in Ulice slovenske osamosvojitve v neposredni bližini Narodnega doma, drugi v križišču Vrbanske in Gosposvetske ceste ob postajališču Mbajk, tretji na območju Koroških vrat in četrti v križišču Partizanske ceste, Meljske ceste in Mlinske ulice, je Europlakat postavil na črno, je ugotovila medobčinska inšpekcija, ki nadzoruje oglaševanje in spoštovanje s tem povezanih odlokov.

Medobčinska inšpekcija je zoper Europlakat, ki velja za vodilnega ponudnika na področju zunanjega oglaševanja v Sloveniji, zaradi ugotovljenih kršitev uvedla postopke in odločila, da morajo digitalne zaslone s spornih lokacij v središču Maribora odstraniti.

Operativni direktor podjetja Europlakat Boštjan Berčan je v javnosti vseskozi zatrjeval, da so od občine prejeli vsa potrebna dovoljenja. Ob tem je zanimivo, da so kmalu za tem, ko je inšpekcija zoper njih uvedla postopke, digitalni pano na križišču Partizanske ceste, Meljske ceste in Mlinske ulice odstranili.

Pritožbo Europlakata obravnava občina

Kot je za Večer pojasnila vodja inšpekcije Nina Mikl Majcenovič, je inšpekcijski postopek v fazi reševanja pritožbe na drugi stopnji na Mestni občini Maribor, saj se je Europlakat, ki ga vodi Marko Kolbl, na odločitev inšpekcije pritožil. Kdo na občini vodi pritožbeni postopek ni znano, prav tako molčijo o tem, kdo sestavlja komisijo, ki obravnava in določa oglaševalska mesta v Mariboru ter kako ta deluje. Po poročanju Večera te komisije sploh naj ne bi bilo.

Z informacijami o zadevi Europlakat so na mariborski občini skopi. Ob tem je treba poudariti, da medobčinska inšpekcija deluje v okviru Skupne občinske uprave Maribor in povezuje 18 občin na štajerskem območju, a spada pod okrilje Mestne občine Maribor. To pomeni, da inšpekcija svoja pojasnila medijem posreduje šele po odobritvi občinske službe za odnose z javnostmi.